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金獎影帝傑夫布里吉罹癌 不忘提醒粉絲做這事

娛樂新聞組／綜合報導
奧斯卡影帝傑夫布里吉罹患淋巴癌，左為他的妻子。（Getty Images）
奧斯卡影帝傑夫布里吉罹患淋巴癌，左為他的妻子。（Getty Images）

好萊塢銀幕傳奇、奧斯卡影帝傑夫布里吉（Jeff Bridges）日前宣布罹患淋巴癌，但並未提供病況細節。他在推特發文感謝粉絲的支持之餘，不忘提醒大家記得去投票，賣力為民主黨總統候選人白登打氣。

70歲的傑夫布里吉代表作，除了柯恩兄弟（Coen brothers）的邪典經典「謀殺綠腳趾」（The Big Lebowski）、老片重拍的約翰韋恩西部片「真實的勇氣」（True Grit），還有讓他躍升奧斯卡影帝的「瘋狂的心」（Crazy Heart）。

傑夫布里吉在社群網站中搬出「謀殺綠腳趾」中自己扮演的「督爺」台詞表示，「新問題出現了，我被診斷出淋巴癌，儘管這是很嚴重的病，我很慶幸自己有一流醫療團隊，預後還不錯。我將開始治療，並將持續為大家更新我的復元情況」。

他隨後在推特發文感謝粉絲的支持和祝福，同時補充說，「既然我有各位的注意力，請記得去投票，因為我們都在同一艘船上」。

明報報導，傑夫布里吉患癌的消息，隨即在網路瘋傳，除了網友送上祝福外，圈中好友包括女星派翠西亞艾奎特（Patricia Arquette）、日裔男星武井喬治（George Takei）等也留言打氣。

奧斯卡影帝傑夫布里吉罹患淋巴癌。（路透）
奧斯卡影帝傑夫布里吉罹患淋巴癌。（路透）

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