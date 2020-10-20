莉莉詹姆斯上演不倫戀 被問婚姻推說「不知道」

莉莉詹姆斯在驚悚愛情片「蝴蝶夢」挑戰眾多古典扮相，造型優雅美麗。（圖：Netflix提供）

31歲莉莉詹姆斯（Lily James）近期帶來驚悚愛情片「蝴蝶夢」（Rebecca），日前接受媒體訪問，她先前被目睹與「美國 隊長」（Captain America）克里斯伊凡（Chris Evans）甜蜜約會，另被拍到與已婚男星多明尼克魏斯特（Dominic West）在羅馬熱吻，引發軒然大波，她受訪時不聊私人情感，就連被問到對於婚姻的看法，也僅簡答：「我不知道...我不確定。」便低頭無語。

莉莉在「蝴蝶夢」飾演德溫特太太，在片中與艾米漢默（Armie Hammer）飾演的神祕富商墜入情網後火速閃婚，卻意外發現這個豪門家族藏有許多秘密，甚至可能為她引來殺機。被問到是否想給女主角建議，莉莉笑答：「我應該會搖動她的肩膀，要她勇敢對抗不公平，有什麼事情就要說出來。」

莉莉稱讚德溫特太太勇敢，拒絕被丈夫束縛，但她也認為女主角有時過於幼稚，常被愛情沖昏頭，「在這個社群網站 盛行的年代，很多年輕女孩都會自我懷疑，我希望她可以給許多人更多力量」。

「蝴蝶夢」幾乎全程都在蒙地卡羅拍攝，美麗海景盡收眼底，莉莉笑稱她與艾米漢默、影后克莉絲汀史考特湯瑪斯（Kristin Scott Thomas）在拍片閒暇之餘，常常會開車四處閒晃，「那真的很美，金色的沙灘，金色的陽光，我很幸運能在這裡拍戲。」

即便電影 過程懸疑緊繃，私底下劇組演員感情卻極好，不時充滿笑聲，劇組曾準備假的貓頭鷹突然飛奔而出，讓艾米嚇到驚慌失措，笑翻全場。