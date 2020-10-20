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網驚：「鋼鐵人」早就預測「美國隊長」結局

記者陳建嘉／綜合報導
網友稱，「鋼鐵人」早就有意無意預告了「美國隊長」的結局。（圖：迪士尼提供）
網友稱，「鋼鐵人」早就有意無意預告了「美國隊長」的結局。（圖：迪士尼提供）

漫威大片「復仇者聯盟：終局之戰」（Avengers: Endgame）已經總結漫威11年的故事，新篇章即將展開，兩大主角「鋼鐵人」（Iron Man）小勞勃道尼（Robert Dawney Jr.）、「美國隊長」（Captain America）克里斯伊凡（Chris Evans）也光榮退伍，並各自擁有自己的結局，最近外媒引用網友言論發現，其實「鋼鐵人」早就有意無意預告了「美國隊長」的結局。

根據「Screen Rant」報導，在「Reddit」的網友討論中，有影迷發現在「復仇者聯盟：奧創紀元」（Avengers: Age of Ultron）的結尾中，六位主角各自提到自己的未來出路，「鋼鐵人」東尼史塔克（Tony Stark）當時已經萌生退意，想與愛人「小辣椒」共享退休生活，無意再戰；「美國隊長」史提夫羅傑斯（Steven Rogers）卻仍要與神盾局合作，繼續打擊邪惡，捍衛地球和平，當時史提夫就曾羨慕東尼的生活，並稱為「簡單生活」，東尼也回應「你總有一天也會擁有這樣的生活」，兩人相視而笑。

後來，在「復仇者聯盟：終局之戰」的結局，史提夫果然順利穿越時空找回自己的愛人佩姬卡特（Peggy Carter），也終於擁有簡單的生活安心退休，該結局也被漫威影迷認為是最棒的收尾，並被誇讚是對美國隊長的最棒的結局。

美國 復仇者聯盟 漫威

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