雷利史考特首拍影集「異星災變」 看人造人如何造人

雷利史考特首次執導的電視影集《異星災變》，一播出就備受關注。（取材自豆瓣電影）

《異形》（Alien）、《銀翼殺手》（Blade Runner）金獎大導雷利史考特（Ridley Scott）監製並參與執導的原創影集《異星災變》（Raised by Wolves），前陣子一播出就成為今年最備受關注的神劇，而這也是雷利史考特首次執導電視影集。本劇描述兩名機器人在外星球扶養人類之子，當人類不斷開拓的殖民地因宗教信仰差異開始分裂，讓機器人意識到掌控人類信仰的難處。

劇情／機器人撫養與控制

《異星災變》共10集，由雷利史考特執導前兩集，《私法爭鋒》、《禁運品》編劇亞倫古茲科夫斯基（Aaron Guzikowski）執筆劇本，並共同擔任主創。

《異星災變》故事發生的星球過於原始，缺乏任何參照系統。（取材自IMDb）

本劇主演卡司包括影集《維京傳奇》（Vikings）男星崔維斯費米爾（Travis Fimmel）、丹麥女星亞曼達柯林（manda Collin）等人，劇情描述地球因一場大戰而毀滅後，以兩個機器人為中心，這些機器人的任務是在一個神祕且原始的星球上撫養人類的孩子，由於迅速興起的人類殖民地有可能因宗教差異而分裂，這些機器人開始了解到控制人類信仰將是一項艱難的任務。

而大多數美劇的末日設定都發生於觀眾熟知的框架，即便是科幻劇，也都大致是在一種既定的預料中展開，比如星際航行的太空 歌劇、時間穿越，或者人類遺留在其他星球時的自救。但《異星災變》的古怪在於，觀眾根本不知道那一切會向哪個方向展開，故事發生的星球過於原始，缺乏任何一個參照系統，就像故事的主角mother和father乘坐著那艘飛船摔落在那顆光禿禿的星球時一樣，觀眾也同樣對未來茫然無措。

隱喻／取自羅馬建國神話

該劇的英文名叫《Raised by Wolves》（由狼扶養），女主角mother在痛失孩子後，曾站在巨大的神祕坑旁邊發出狼嚎。雷利史考特之所以選擇這種設計，是引用傳說中拉丁姆地區亞爾巴龍加城國王努米托被弟弟阿穆略篡奪王位，並將他女兒的兩個孩子投進水中，所幸的是，一隻母狼餵乳汁養活了他們。後來一對嬰兒被一位牧人收養，他們長大成人後，殺死阿穆略，使努米托重登王位。

之後，他們在母狼餵養的地方建了一座新城，以哥哥的名字羅慕路斯來命名，簡稱為羅馬。而這種設計也引起觀眾聯想到後續的故事走向以及人物命運。

《異星災變》提及的密特拉教是古代祕密宗教，擁有劇中有神論者所信奉的教義原型。（取材自豆瓣電影）

故事中提及的密特拉教是古代的祕密宗教，密特拉象徵太陽，也是《異星災變》中的有神論者所信奉的教義原型。故事中，那群人有著分明且嚴格的等級制度，身穿白色長袍，胸前繡有太陽的抽象圖案，且佩戴太陽項鏈。他們看起來如此迂腐、笨拙、神神叨叨，卻又掌握了難以想像的先進科技。

《異星災變》中的克卜勒22b星球其實真實存在，直徑大約是地球的2.4倍，距地球大約有600光年，這顆行星的表面溫度約攝氏21度，被認為非常適宜生物居住。2011年，她被美國 航太總署確認為首顆位於宜居帶的系外行星。劇中，這顆星球蒼茫古拙，大片雲朵流瀉於天邊，鮮有綠色，而這裡也是一種嶄新文明的起點。

思辨／人如何成為造物主

嚴格來講，《異星災變》並不是著眼於科學幻想或者宗教辯論，而是雷利史考特想藉此故事重述人類的「創世」與「末世」。就像他此前所做的那樣，他想展現的是自己對人類、星球和宇宙的整體觀念與猜想，一種哲學、一種思辨、一種抽像的理念，至於故事不過是這一切概念的賦型。

飛船降落在克卜勒22b星球上之後，男女主角所做的第一件事是撫育後代，這兩個人造人用營養液哺育人類，然後讓這些人類幼崽在這個荒蠻星球上重建文明。女主角被命名為mother，男主角被命名為father，他們彼此就這樣相稱，沒有真正的名字，任何人都能看出這幾乎就是亞當、夏娃的變形，一種異形化、未來感的變形，把宗教和科技熔於一爐的狂想。

劇中的人造人用營養液哺育人類，然後讓人類幼崽重建文明。（取材自IMDb）

《異星災變》中的克卜勒22b星球真實存在，直徑大約是地球的2.4倍。​（取材自豆瓣電影）

故事中，無神論者為了生存，讓人造人為自己易容，混跡於有神論的軍隊之中，而有神論的孩子們流落到異星之後，也開始變得像神不眷顧之人那般殘忍，人類出於絕望改造mother，為了讓她把孩子培養成無神論者，帶領人類重生，但在造就這人造人的時刻，人卻成為了真正的造物主。

「人造人」造人是《異星災變》故事的起點，也是故事本身，人類製造人造人，人造人再製造人類，這其中的倫理困境讓整個故事變得深邃，而「人造人」不就正是雷利史考特一直念念不忘的主題。

《異星災變》透過AI故事也反映當代育兒觀念，亞倫古茲科夫斯基透露一生喜歡科幻小說，目前有三個兒子的他，看著孩子會想著未來可能因為災變帶來的後果，該怎麼給他們建立一個新的文明，這也成了劇本最初的靈感來源。

雷利史考特對這次影集的最大挑戰，就是「盡量不要重複自己」和「使外觀有所不同」。他這次給演員極大的「創造和發揮的空間」，這使科幻系列影集保持新鮮感。他透露自己以聽覺方式閱讀劇本，且過去也是如此，「世界上最視覺化的媒介是廣播，因為你的大腦比任何屏幕都要好，在屏幕上，你已經專注於此，而你的大腦正在處理它，但它沒有思考。」

他還提到，以前最喜歡和母親在周四晚上一起聽廣播節目，透過聲音自行想像，他表示，「一小時後我們都會被嚇死。」也說：「我永遠不會忘記在聆聽聲音效果時，會在你的腦海中流逝視覺效果。」