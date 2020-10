又美又好笑！莉莉柯林斯扮「艾蜜莉」闖巴黎時尚界

莉莉柯林斯飾演的艾蜜莉為追求夢想到巴黎工作,與在芝加哥的男友談起遠距離戀愛。 (取材自豆瓣電影)

前陣子剛訂婚的莉莉柯林斯(Lily Collins)帶著主演愛情喜劇影集《艾蜜莉在巴黎》(Emily in Paris)登場,一播出就引起高度討論。本劇除了莉莉柯林斯的穿搭令人目不暇給,光預告就連換20套華服,由《慾望城市》(Sex and the City)製作人達倫史塔(Darren Star)、《穿著Prada的惡魔》(The Devil Wears Prada)造型師派翠西亞菲爾德(Patricia Field)組成的「時尚團隊」,更增加話題熱度。

團隊強大/「慾望」製作人操刀

《艾蜜莉在巴黎》描述莉莉柯林斯飾演來自芝加哥 的艾蜜莉,遇上公司併購法國一間高級精品的行銷公司,意外讓20多歲的她找到夢想中的工作,隻身來到時尚之都巴黎,為新公司重整社群媒體 策略,卻因為天差地別的職場文化頻吃閉門羹。在展開新生活之際,艾蜜莉也努力贏得同事的心、結交新朋友和尋找新戀情。

莉莉柯林斯主演愛情喜劇影集《艾蜜莉在巴黎》,劇中穿搭令人目不暇給。(取材自豆瓣電影)

莉莉柯林斯和劇中角色艾蜜莉也有許多相似之處,不僅一樣樂觀熱情、工作敬業,就連租屋窘事也雷同,「我曾跟艾蜜莉一樣,兩個禮拜沒熱水洗澡,連熱水器都壞了兩個月,電梯也故障。」她開玩笑說,或許是劇組刻意安排,讓她能感同身受艾蜜莉處境。

曾一手打造出熱門劇集《慾望城市》、《飛越比佛利》(Beverly Hills, 90210)的金牌製作人達倫史塔,最擅於描寫職場百態與都會男女情事。

劇中巧妙呈現法國傳統文化碰撞當今社群媒體現象的火花,讓《艾米麗在巴黎》成為新舊文化交融、充滿幽默笑點的愛情喜劇。

此外,莉莉柯林斯也為本劇獻出處女秀、擔綱劇集製作人,為這部描述小資女挑戰異國職場的故事融入她過去闖蕩好萊塢的經驗,她笑說「我也曾經歷過無數次的試鏡失敗,如果我因失敗而止步,那我就不會有著今日的成就。」

曾一手打造出《慾望城市》、《飛越比佛利》的金牌製作人達倫史塔,這次為《艾米麗在巴黎》操刀。(取材自豆瓣電影)

劇情搞笑/女主角大玩按摩棒

《艾蜜莉在巴黎》中,莉莉柯林斯飾演的艾蜜莉為了追求夢想而到了巴黎工作,與在芝加哥的男友談起遠距離戀愛。一場雙方正在熱烈「電愛」的橋段中,因為遇上網路突然斷訊,high到一半的艾蜜莉只好拿起按摩棒繼續,沒想到插頭一插上,整座老公寓卻因此而斷電,害她被鄰居臭罵。

莉莉柯林斯談起這場戲時忍不住大笑:「天啊那真的很好笑,雖然是有點尷尬的情節,但現場的每個人都很棒,讓我感覺很自在。畢竟這是喜劇,愈荒謬愈有趣愈好。」莉莉柯林斯也稱讚導演很會帶氛圍,但就算氣氛再好,「其實現場還是有無數人正看著你。」

《艾蜜莉在巴黎》共十集,劇中的感情線撲朔迷離。(取材自豆瓣電影)

男角誘人/帥哥主廚超人氣

《艾蜜莉在巴黎》全劇共十集,劇中的艾蜜莉的感情線撲朔迷離,讓莉莉柯林斯透露可能會有第二季,延續感情線劇情,不過她也直呼:「我認為艾蜜莉在找到真命天子前,得先找到自我價值與重心,比起和他人談戀愛,這部劇更是艾蜜莉和自己談戀愛的故事。」

當然,艾蜜莉在花都巴黎自然少不了豔遇,從鄰居、大學教授到客戶都沒放過。本劇上架後,除了莉莉柯林斯,討論度最高的就是劇中帥哥主廚,總在關鍵時刻解救女主角的加百列。飾演加百列的32歲的法國演員盧卡斯巴禾(Lucas Bravo),身高186公分,除了是演員外也是模特兒,受過不少知名精品品牌青睞。

盧卡斯巴禾不僅在劇中飾演餐廳主廚,現實中也燒得一手好菜。因為在踏入演藝圈之前,他真的在廚房工作過,還曾經是一名副主廚。劇中他做給艾蜜莉吃的歐姆蛋,不是製作組做的「道具」,而是真的出自他之手。

服裝吸睛/致敬奧黛麗赫本

劇中,艾蜜莉第一天去公司報到時,穿了Alice+Olivia的艾菲爾鐵塔襯衫搭Ronny Kobo蛇紋迷你裙,腳上是Christian Louboutin短靴,相當五彩繽紛。有網友看完表示,哪有人會把景點穿在身上、簡直像個觀光客,莉莉粉絲則表示怎麼看都超可愛;正反面評價蜂擁而至,印證《艾蜜莉在巴黎》引起關注。

莉莉柯林斯在《艾蜜莉在巴黎》中身穿黑色露肩洋裝、挽起長髮,再現奧黛麗赫本風采。(取材自豆瓣電影)

莉莉柯林斯此次也接連換上超過50家時裝品牌的絕美造型。她表示:「我好開心能與派翠西亞菲爾德一起討論角色的穿著,從頭到腳創作出艾蜜莉栩栩如生的形象!」

出道來一直被稱為「現代版奧黛麗赫本(Audrey Hepburn)」的莉莉柯林斯,在《艾蜜莉在巴黎》中身穿黑色露肩洋裝、挽起長髮的裝扮,完美再現奧黛麗赫本風采,也有致敬意味。

莉莉柯林斯坦言,這個造型出自「時尚教母」派翠西亞菲爾之手,就是向奧黛麗赫本致敬。不過她也表示,奧黛麗赫本無法複製,「她是獨一無二的,這也是為什麼人們到現在依然喜愛她。」

但莉莉柯林斯也認為:「如果是刻意扮演或致敬,當然另當別論。不過與其被稱作『新版本的誰』,我更希望我是我自己。」

《艾蜜莉在巴黎》被法國媒體批評,強化法國人只會拿著可頌、戴上貝蕾帽的刻板印象。(取材自豆瓣電影)

法媒不滿/貝蕾帽刻板印象

然而,隨著《艾蜜莉在巴黎》引起超高討論,卻也被法國人瘋狂吐槽,批評劇中充斥「老哏的過時描述」。

法國娛樂網站Critique影評表示,該劇「呈現出美國 人對法國一成不變又不切實際的刻板印象」。更諷刺的說:「編劇是不是想過要讓《艾蜜莉在巴黎》裡的法國人都拿著一條法國麵包、可頌,通通戴上貝蕾帽。不然就是菸不離身,然後不停調情?」

《艾蜜莉在巴黎》在法國網站AlloCiné的評分,5分只拿到2.9分。有網友砲轟留言:「法國被形容成一種自大、骯髒、怠惰、苛薄、辛酸的地方,我們還都要感謝這位年輕的美國女孩,來教導我們該怎麼過生活。」