除了慾望城市…時尚電影還有5經典

《穿著Prada的惡魔》。(取材自豆瓣電影)

由莉莉柯林斯(Lily Colins)主演的時尚新劇《艾蜜莉在巴黎》(Emily in Paris),找來《慾望城市》(Sex and the City)、《穿著Prada的惡魔》(The Devil Wears Prada)的製作班底,讓整部劇更加充滿時尚感。而除了《艾蜜莉在巴黎》這部劇集,還有五部不可錯過的時尚類型經典電影 。

穿著Prada的惡魔

由梅莉史翠普(Meryl Streep)和安海瑟薇(Anne Hathaway)主演的《穿著Prada的惡魔》,描述一名難以取悅的時尚女魔頭總編,總是以冷酷無情的言行對待助理小安。本片不僅締造超高票房,更是代表時尚圈的經典電影,影響力遠遠超乎想像。

《第凡內早餐》。(取材自豆瓣電影)

第凡內早餐

奧黛麗赫本(Audrey Hepburn)主演的經典電影《第凡內早餐》(Breakfast at Tiffany’s),描述一位鄉下女孩跑到大城市追求上流生活,但片中的造型才是令時尚迷著迷的主因。其中最經典的一套,就是女主角現身紐約 第五大道時,戴著墨鏡、穿著黑色小禮服,拿著可頌望向櫥窗櫃,癡癡看著夢寐以求的珠寶。

《時尚惡魔的盛宴》。(取材自豆瓣電影)

時尚惡魔的盛宴

說到時尚圈最具影響力的代表人物,非時尚雜誌VOGUE總編輯安娜溫圖(Anna Wintour)莫屬,她除了能夠操作一手建立VOGUE帝國,最重要的還有每年5月舉辦Met Gala盛會。《時尚惡魔的盛宴》(The First Monday in May)便是完整記錄她如何帶領整個產業準備這場盛宴。

《時尚女王香奈兒》。(取材自豆瓣電影)

時尚女王香奈兒

香奈兒不僅是眾多設計師的標竿,更改變了時尚史。傳記片《時尚女王香奈兒》(Coco Before Chanel)闡述香奈兒從小到大的生活,包含在孤兒院長大的過往、遇到摯愛、一舉成為家喻戶曉及受人景仰的時尚設計師。特別的是,此片以法文發音,從中可以感受到浪漫的法式優雅。

《時尚鬼才:McQueen》。(取材自豆瓣電影)

時尚鬼才:McQueen

紀錄片《時尚鬼才:McQueen》(McQueen)講述百年難得一見的天才設計師亞歷山大麥昆(Alexander McQueen),在事業一飛沖天之際選擇離開人世,對業界造成相當大的衝擊。導演 以不同章節呈現他的傳奇一生,並且把亞歷山大麥昆每季的經典代表大秀作為主軸。