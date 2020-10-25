除了慾望城市…時尚電影還有5經典

《穿著Prada的惡魔》。（取材自豆瓣電影）

由莉莉柯林斯（Lily Colins）主演的時尚新劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris），找來《慾望城市》（Sex and the City）、《穿著Prada的惡魔》（The Devil Wears Prada）的製作班底，讓整部劇更加充滿時尚感。而除了《艾蜜莉在巴黎》這部劇集，還有五部不可錯過的時尚類型經典電影 。

穿著Prada的惡魔

由梅莉史翠普（Meryl Streep）和安海瑟薇（Anne Hathaway）主演的《穿著Prada的惡魔》，描述一名難以取悅的時尚女魔頭總編，總是以冷酷無情的言行對待助理小安。本片不僅締造超高票房，更是代表時尚圈的經典電影，影響力遠遠超乎想像。

《第凡內早餐》。（取材自豆瓣電影）

第凡內早餐

奧黛麗赫本（Audrey Hepburn）主演的經典電影《第凡內早餐》（Breakfast at Tiffany’s），描述一位鄉下女孩跑到大城市追求上流生活，但片中的造型才是令時尚迷著迷的主因。其中最經典的一套，就是女主角現身紐約 第五大道時，戴著墨鏡、穿著黑色小禮服，拿著可頌望向櫥窗櫃，癡癡看著夢寐以求的珠寶。

《時尚惡魔的盛宴》。（取材自豆瓣電影）

時尚惡魔的盛宴

說到時尚圈最具影響力的代表人物，非時尚雜誌VOGUE總編輯安娜溫圖（Anna Wintour）莫屬，她除了能夠操作一手建立VOGUE帝國，最重要的還有每年5月舉辦Met Gala盛會。《時尚惡魔的盛宴》（The First Monday in May）便是完整記錄她如何帶領整個產業準備這場盛宴。

《時尚女王香奈兒》。（取材自豆瓣電影）

時尚女王香奈兒

香奈兒不僅是眾多設計師的標竿，更改變了時尚史。傳記片《時尚女王香奈兒》（Coco Before Chanel）闡述香奈兒從小到大的生活，包含在孤兒院長大的過往、遇到摯愛、一舉成為家喻戶曉及受人景仰的時尚設計師。特別的是，此片以法文發音，從中可以感受到浪漫的法式優雅。

《時尚鬼才：McQueen》。（取材自豆瓣電影）

時尚鬼才：McQueen

紀錄片《時尚鬼才：McQueen》（McQueen）講述百年難得一見的天才設計師亞歷山大麥昆（Alexander McQueen），在事業一飛沖天之際選擇離開人世，對業界造成相當大的衝擊。導演 以不同章節呈現他的傳奇一生，並且把亞歷山大麥昆每季的經典代表大秀作為主軸。