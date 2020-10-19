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「艾蜜莉」歧視法國人？莉莉柯林斯這樣說…

記者陳建嘉／綜合報導
莉莉柯林斯主演美劇「艾蜜莉在巴黎」人氣暴漲。（圖：Netflix提供）
莉莉柯林斯主演美劇「艾蜜莉在巴黎」人氣暴漲。（圖：Netflix提供）

擁英美雙重國籍的女星莉莉柯林斯（Lily Collins）主演美劇「艾蜜莉在巴黎」（Emily In Paris）收視告捷，在Netflix平台上線後，多日榮登點播排行榜冠軍；然則戲紅是非多，先前遭法國傳媒一致批評，砲轟全劇有許多歧視法國人的元素，莉莉近期受訪時，為此出面緩頰。

「艾蜜莉在巴黎」結合時尚、喜劇以及愛情等多項迷人元素，被外媒盛讚為「慾望城市2.0」。莉莉柯林斯在劇中演出一名初到法國的年輕社群行銷專員，對巴黎的美景、美食以及浪漫愛情無比嚮往，但該劇又影射法國人懶惰、高傲且性生活混亂，引起法國網友抗議。莉莉最近接受英國版「Vogue」訪問時首度回應，「我以前在巴黎拍片時，遭遇幾乎與艾蜜莉一模一樣。」

莉莉說當時公寓暖氣壞了整整兩周、電梯停電外加踩到狗屎，劇中很多內容都是她與製作人達倫史塔的真實體驗，「不過艾蜜莉都以樂觀的態度面對，而且常常自嘲」，她同時也希望觀眾放輕鬆，不要太認真看待這部喜劇。

31歲的莉莉憑該劇人氣暴漲，一舉一動都受到注目，受訪時還提到艾蜜莉個性魯莽衝動，因為是剛從大學畢業的新鮮人。此番話一出立刻引起網友反彈，認為出身自星二代的她一路走來星運順遂，這段話更證明她不食人間煙火，網友指艾蜜莉能被芝加哥公司外派到巴黎，又有碩士學位，初估至少也有30歲。

莉莉被許多網友砲轟，因此在Instagram上公開道歉，並貼出劇照自嘲「妳也許不是22歲，但有時候妳的態度卻很像22歲」，她也提到艾蜜莉的劇中設定為從未出過國，對於法國的一切都感到很新鮮，所以有時才會表現得更像個小孩子。

莉莉柯林斯提及「艾蜜莉在巴黎」對法國人的刻板印象，坦言有很多是來自於她自己及製作...
莉莉柯林斯提及「艾蜜莉在巴黎」對法國人的刻板印象，坦言有很多是來自於她自己及製作人的真實經歷。（圖：Netflix提供）

社群 美劇 歧視

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