沒戲演…東尼獎破天荒 音樂劇男主角僅1人入圍

傑克葛倫霍入圍本屆東尼獎「最佳戲劇男主角」。（美聯社）

由於新冠肺炎影響，今年度紐約 劇場演出自3月起幾乎完全停擺，使得年度盛事「東尼獎」也從慣例6月頒獎，拖延到現在才宣布提名 名單，而且由於劇目不足，竟出現大獎「音樂劇最佳男主角」只有「紅磨坊」(Moulin Rouge)艾倫特維特（Aaron Tveit）一人入圍 ，最有趣的是，根據獎項規則，他還未必確定得獎。

艾倫特維特（左）以「紅磨坊」成為東尼獎「最佳音樂劇男主角」唯一入圍者。（美聯社）

36歲的艾倫特維特在紐約戲劇圈已經發展10多年，雖然曾在「花邊教主」(Gossip Girl)、「醜女貝蒂」(Ugly Betty)等影集和電影版「悲慘世界」(Les Misérables)露臉，一般還是將他視為劇場界的一員，他卻直到今年才以電影「紅磨坊」的音樂劇版本首度提名東尼獎，偏偏就碰上如此尷尬的情況。

據東尼獎規定，若該獎項僅一員入圍，則需拿到60%的票數才能獲獎，所以艾倫還不能太早慶功。

至於不唱歌、跳舞的戲劇類項目，競爭就激烈得多，傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）、湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）都因舞台演出獲「最佳戲劇男主角」提名，勢必有番激戰。

此外，主辦單位目前還沒有敲定頒獎典禮的日期，各方推測應該會在12月。而百老匯演出可能要到明年的5、6月才恢復，對東尼獎的衝擊顯然還會持續。