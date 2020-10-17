「艾蜜莉」只有22歲？ 粉絲吵翻 莉莉道歉滅火

莉莉柯林斯在「艾蜜莉在巴黎」的年齡引發網友熱議。（美聯社）

Netflix 原創劇「艾蜜莉在巴黎」（Emily in Paris）本月初上架以來，隨即掀起熱話；主角艾蜜莉設定是個社會新鮮人，網友不服，扮演者莉莉柯林斯（Lily Collins）趕忙道歉滅火。

莉莉柯林斯早前接受英國 版「Vogue」訪問表示，劇中沒明言艾蜜莉的歲數，但應該是剛大學畢業的22歲女生。不過網友質疑，艾蜜莉被公司外派到剛併購的巴黎行銷公司，曾向客戶自我介紹說自己擁有碩士學位。網友質疑，一般公司怎麼會把如此重要的外派工作交給一個初出茅廬的大學畢業生？更何況，要念完碩士，就不只是22歲了。

還有網友提出：「有碩士學位、財務穩定、曾訂過婚，還對不小心睡了17歲男孩感到驚慌，拜託，那至少快30歲了吧！」

莉莉對於網友難以接受艾蜜莉只有22歲很快做出回應。她在Instagram放了一張艾蜜莉挑眉表情的劇照：「當我把她的年齡弄錯，艾蜜莉盯著我。抱歉了，女孩，但我得說妳有時就表現得像個22歲！」

另外，「艾蜜莉在巴黎」還捧紅了盧卡斯巴禾（Lucas Bravo），幾乎所有女性觀眾都想要一個像他這樣又帥、又會煮飯、又貼心的男友。

盧卡斯說，當「艾蜜莉在巴黎」在Netflix上線一周後，他立刻感受到走紅的滋味，雖然當時他為了拍攝新片而到了布達佩斯，不過還在隔離中，但是也感受到被注目的滋味，因為他的Instagram粉絲火速從1萬2000人暴增到40萬人。