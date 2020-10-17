我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國際首例！青島冷藏食品包裝檢測出新冠活病毒

紐時：川普是二戰以來民主最大威脅 用選票讓他下台

「艾蜜莉」只有22歲？ 粉絲吵翻 莉莉道歉滅火

娛樂新聞組╱綜合報導
莉莉柯林斯在「艾蜜莉在巴黎」的年齡引發網友熱議。（美聯社）
莉莉柯林斯在「艾蜜莉在巴黎」的年齡引發網友熱議。（美聯社）

Netflix原創劇「艾蜜莉在巴黎」（Emily in Paris）本月初上架以來，隨即掀起熱話；主角艾蜜莉設定是個社會新鮮人，網友不服，扮演者莉莉柯林斯（Lily Collins）趕忙道歉滅火。

莉莉柯林斯早前接受英國版「Vogue」訪問表示，劇中沒明言艾蜜莉的歲數，但應該是剛大學畢業的22歲女生。不過網友質疑，艾蜜莉被公司外派到剛併購的巴黎行銷公司，曾向客戶自我介紹說自己擁有碩士學位。網友質疑，一般公司怎麼會把如此重要的外派工作交給一個初出茅廬的大學畢業生？更何況，要念完碩士，就不只是22歲了。

還有網友提出：「有碩士學位、財務穩定、曾訂過婚，還對不小心睡了17歲男孩感到驚慌，拜託，那至少快30歲了吧！」

莉莉對於網友難以接受艾蜜莉只有22歲很快做出回應。她在Instagram放了一張艾蜜莉挑眉表情的劇照：「當我把她的年齡弄錯，艾蜜莉盯著我。抱歉了，女孩，但我得說妳有時就表現得像個22歲！」

另外，「艾蜜莉在巴黎」還捧紅了盧卡斯巴禾（Lucas Bravo），幾乎所有女性觀眾都想要一個像他這樣又帥、又會煮飯、又貼心的男友。

盧卡斯說，當「艾蜜莉在巴黎」在Netflix上線一周後，他立刻感受到走紅的滋味，雖然當時他為了拍攝新片而到了布達佩斯，不過還在隔離中，但是也感受到被注目的滋味，因為他的Instagram粉絲火速從1萬2000人暴增到40萬人。

Netflix 英國

上一則

金鷹節翻車／宋茜女神成災難現場 挨批史上最豐滿

下一則

沒戲演…東尼獎破天荒 音樂劇男主角僅1人入圍

延伸閱讀

Netflix殺出戲院低谷 新片豪氣網羅1王3后

Netflix殺出戲院低谷 新片豪氣網羅1王3后
莉莉詹姆斯激吻人夫被拍…「男主角」拉妻放閃滅火

莉莉詹姆斯激吻人夫被拍…「男主角」拉妻放閃滅火
「灰姑娘」不倫風暴 男主角迅速拉妻子上演恩愛秀滅火

「灰姑娘」不倫風暴 男主角迅速拉妻子上演恩愛秀滅火
莉莉柯林斯拉未婚夫合照 呼籲去投票

莉莉柯林斯拉未婚夫合照 呼籲去投票

熱門新聞

大陸網紅woppei平日是網拍服飾模特兒。（取材自微博）

網紅爆料男星約玩 王嘉爾？吳亦凡？王一博？大家猜

2020-10-11 02:17
王梓芠稱自己被強逼拍攝影片。（取材自微博）

「如懿傳」女星偷情人夫？正宮挺5個月孕肚抓姦

2020-10-16 23:21
《陰屍路》最後一季將有24集，分別在在2021年、2022年播出。（取材自豆瓣電影）

「陰屍路」確定11季畫句點 籌拍2部衍生劇續嚇人

2020-10-11 03:00
朱一龍被爆隱婚生子，但遭到駁斥。（取材自微博）

朱一龍遭曝隱婚生子 「兒子和他不同姓」

2020-10-10 02:25
齊秦(左)與黃品源日前在北京聚餐。（取材自微博）

60歲齊秦臉部肌膚緊實 卻被頸紋曝年齡

2020-10-17 03:09
周星馳。（本報資料照片）

周星馳遭前女友、金主追債 總額高達2億港幣

2020-10-11 01:55

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？

川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？
台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了

台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了
民主黨支持者氣勢如虹…逾2220萬人已投票 4年前10倍

民主黨支持者氣勢如虹…逾2220萬人已投票 4年前10倍
棄谷歌賣肥皂 他瘋闖人生

棄谷歌賣肥皂 他瘋闖人生
報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民

報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民