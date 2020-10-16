有曖昧？傳阿湯哥要搶「美國隊長」愛人

湯姆克魯斯(左)與海莉艾特沃合作「不可能的任務」被傳緋聞。(路透資料照片)

湯姆克魯斯（Tom Cruise）「不可能的任務」(Mission: Impossible)最新續篇從英國、挪威轉戰義大利 拍外景，受到媒體高度關注，竟也讓他再度被傳花邊。「Woman's Day」宣稱阿湯對曾扮演「美國 隊長」最愛—卡特探員的海莉艾特沃（Hayley Atwell）極為喜愛，每次對戲都有一種熱戀少男的害羞，只要兩人同場甚至是應劇情需要、海莉必須抱住他，就會讓他相當開心。

乍看之下，阿湯又為合演女星傾倒，一如當年和妮可基嫚（Nicole Kidman）演出「霹靂男兒」(Days of Thunder)後擦出戀愛火花，海莉有機會變成他最新鎖定的對象，不過他每一次拍攝「不可能的任務」系列或是其他影片，都常被傳緋聞，粉絲早就見怪不怪。

早先阿湯也被傳過很喜歡在該系列演出冷豔女間諜的蕾貝卡佛格森（Rebecca Ferguson），被指「蕾貝卡的長相與氣質令他想起昔日的妮可」，或是在拍「神鬼傳奇」(The Mummy)時傳和片中的兩位美女看對眼等等，事後都證明，純粹是八卦 刊物在編故事。

這一回的女主角海莉艾特沃出了名的對私生活很保密，專門打臉八卦的網站指她都未必還是單身，阿湯怎麼可能隨變亂鎖定？真正的原因恐怕在阿湯對於合作夥伴向來在公開場合保持笑容、以示親切，才會讓八卦刊物找到機會大做文章。