女超人蓋兒加朵扮埃及豔后 挨轟「洗白」

蓋兒加朵飾演埃及豔后的消息一出，引發最新的好萊塢「洗白」爭議。（路透）

以色列 女星蓋兒加朵（Gal Gadot）將飾演埃及豔后的消息一出，立刻引發最新的好萊塢 「洗白」爭議，同時激起埃及豔后血統究竟為何的歷史辯論。

法新社報導，因電影「神力女超人」（WonderWoman）而聲名大噪的蓋兒加朵證實，她將參與製作與出演由派拉蒙影業出品的全新史詩級大片，重新詮釋1963年由伊莉莎白泰勒（Elizabeth Taylor）所主演的經典角色「埃及豔后」克麗奧佩特拉七世（Cleopatra）。

但消息一出，立刻在社群媒體上引起軒然大波。網友批評為何要讓身為白人的以色列女星飾演來自非洲的埃及豔后。

撰寫有關非洲文章的作家霍爾（James Hall）推文寫道：「好萊塢總讓白人美國 女星飾演尼羅河女王。就那麼一次，他們難道不能找非裔女星來演嗎？」網路上的怒火轉為更嚴厲的批評。

綜觀好萊塢影史，片商相信由白人出演非白人角色，可帶來較高的票房收入。這樣的操作手法遭批為「洗白」。

不過，有眼尖網友馬上發現，埃及豔后本身是亞歷山大大帝的希臘將領托勒密一世後代，因此埃及豔后可能是白人。

希臘裔美國籍監製卡洛格里迪斯（LaetaKalogridis）也發推文：「我非常興奮獲此機會向觀眾訴說埃及豔后的故事。她是托勒密王朝中我最愛的法老，大概也是史上最著名的馬其頓希臘女子。」