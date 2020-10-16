我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

女超人蓋兒加朵扮埃及豔后 挨轟「洗白」

娛樂新聞組╱綜合報導
蓋兒加朵飾演埃及豔后的消息一出，引發最新的好萊塢「洗白」爭議。（路透）
蓋兒加朵飾演埃及豔后的消息一出，引發最新的好萊塢「洗白」爭議。（路透）

以色列女星蓋兒加朵（Gal Gadot）將飾演埃及豔后的消息一出，立刻引發最新的好萊塢「洗白」爭議，同時激起埃及豔后血統究竟為何的歷史辯論。

法新社報導，因電影「神力女超人」（WonderWoman）而聲名大噪的蓋兒加朵證實，她將參與製作與出演由派拉蒙影業出品的全新史詩級大片，重新詮釋1963年由伊莉莎白泰勒（Elizabeth Taylor）所主演的經典角色「埃及豔后」克麗奧佩特拉七世（Cleopatra）。

但消息一出，立刻在社群媒體上引起軒然大波。網友批評為何要讓身為白人的以色列女星飾演來自非洲的埃及豔后。

撰寫有關非洲文章的作家霍爾（James Hall）推文寫道：「好萊塢總讓白人美國女星飾演尼羅河女王。就那麼一次，他們難道不能找非裔女星來演嗎？」網路上的怒火轉為更嚴厲的批評。

綜觀好萊塢影史，片商相信由白人出演非白人角色，可帶來較高的票房收入。這樣的操作手法遭批為「洗白」。

不過，有眼尖網友馬上發現，埃及豔后本身是亞歷山大大帝的希臘將領托勒密一世後代，因此埃及豔后可能是白人。

希臘裔美國籍監製卡洛格里迪斯（LaetaKalogridis）也發推文：「我非常興奮獲此機會向觀眾訴說埃及豔后的故事。她是托勒密王朝中我最愛的法老，大概也是史上最著名的馬其頓希臘女子。」

好萊塢 美國 以色列

上一則

最受寵星女郎非她莫屬 周星馳打感情牌盼林允續約

下一則

溫柔形象破滅！劉詩詩豪邁開腿坐 要閨密坐大腿

延伸閱讀

女星揭劉詩詩真實性格 喊閨蜜「坐大腿」網跪了

女星揭劉詩詩真實性格 喊閨蜜「坐大腿」網跪了
好萊塢婚變好拖戲 布裘4年不夠看 阿諾快10年還沒離成

好萊塢婚變好拖戲 布裘4年不夠看 阿諾快10年還沒離成

裘莉被爆出局 女超人蓋兒加朵將扮「埃及豔后」

裘莉被爆出局 女超人蓋兒加朵將扮「埃及豔后」
拚了！好萊塢眾星全裸催票 女星捧胸籲「美國需要你」

拚了！好萊塢眾星全裸催票 女星捧胸籲「美國需要你」

熱門新聞

大陸網紅woppei平日是網拍服飾模特兒。（取材自微博）

網紅爆料男星約玩 王嘉爾？吳亦凡？王一博？大家猜

2020-10-11 02:17
《陰屍路》最後一季將有24集，分別在在2021年、2022年播出。（取材自豆瓣電影）

「陰屍路」確定11季畫句點 籌拍2部衍生劇續嚇人

2020-10-11 03:00
資深武打明星王羽榮獲第56屆金馬終身成就獎。（圖：金馬執委會提供）

「獨臂刀王」王羽傳去世 女兒王馨平急澄清：沒有這樣的事

2020-10-09 23:56
梅莉莎班諾伊（左）與合演「女超人」的克里斯伍德結婚，生了兒子。圖／摘自Instagram

「女超人」前夫認了用iPhone砸她臉斷鼻樑、家暴！！

2020-10-09 16:18
朱一龍被爆隱婚生子，但遭到駁斥。（取材自微博）

朱一龍遭曝隱婚生子 「兒子和他不同姓」

2020-10-10 02:25
擷自instagram

「花木蘭」劉亦菲、鞏俐替身演員起底 網友：拜託出道

2020-10-09 12:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台

紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台
克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知

克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知
舞廳破產 華人大筆學費泡湯

舞廳破產 華人大筆學費泡湯
NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口
有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺

有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺