好萊塢婚變好拖戲 布裘4年不夠看 阿諾快10年還沒離成

布萊德彼特與安琪莉娜裘莉婚變4年，正式離異恐怕還有得拖。（路透資料照片）

布萊德彼特 （Brad Pitt）與安琪莉娜裘莉 （Angelina Jolie）婚變滿4年，卡在孩子監護權與財產分配搞不定，始終沒法正式離婚。今年一度傳出在新冠肺炎疫情 期間他倆住在僅車程10分鐘的距離，輪流照顧小孩已有不錯默契，外界以為他們有可能好聚好散。不料裘莉的律師團隊要求撤換法官，把布萊德彼特又激怒到回復戰鬥模式，沒人知道他們何時才能斷得乾乾淨淨。

如果以為布裘牽扯4年還沒辦法離成婚、有點誇張，他們其實並不算特別離譜，近年來多樁明星夫妻離異，大致上都要拖到2至3年，才能在法律上正式生效，有些是由於當事人拖拖拉拉、很遲才遞交離婚申請，更多是夫妻雙方都想保住自己的財物以及小孩監護權，才使過程變得不平順。

「黑眼豆豆」（The Black Eyed Peas）前女主唱菲姬（Fergie）與「變形金剛」（Transformers）喬許杜哈默（Josh Duhamel）早在2017年已宣告分手，直到2019年6月才提出離婚的文件，當年下半年才生效，他們有快兩年的時間是處於「雖分開卻還是夫妻」的階段。

曾經與布萊德彼特訂婚的葛妮絲派楚（Gwyneth Paltrow），之後和「酷玩」（Coldplay）主唱克里斯馬汀（Chris Martin）結婚生下一雙子女，兩人在2014年聲明宣布彼此「有意識的解除伴侶狀態」，可惜在法律上仍要等一切程序都走完才能正式切得乾乾淨淨，因此也又再拖了兩年。這段期間葛妮絲和克里斯也還不時一起帶著孩子出遊，根本看不出來在鬧離婚，也讓人搞不清他們到底何時才正式恢復單身？

葛妮絲另一位舊愛班艾佛列克（Ben Affleck） ，與珍妮佛嘉納（Jennifer Garner）不知是否從她的離婚得到啟發，彼此也在宣布分手後仍經常一起和孩子團聚，不因離異撕破臉，珍妮佛一度也被懷疑可能和班復合，直到分手的兩年後正式訴請離婚才澆熄外界的期待，使得他們一拖3年多才能夠重拾自由身。

不過誰也沒有阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）與出身自甘迺迪家族的瑪麗亞雪佛（Maria Shriver）會磨菇，瑪麗亞已在2011年提出離婚申請，結果搞了8年、她和阿諾都已各自有新的感情對象，這段婚姻還未合法終止，彼此直到去年4月仍是夫妻。且和其他好萊塢怨偶不同，兩人的4個孩子都已是成年人，根本沒有搶監護權的問題，據傳高達4億美元的財產分配造成他們談離婚條件的障礙，到現在外界還不確定這兩人到底離了沒？