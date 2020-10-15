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「鋼鐵人」浪漫吻 葛妮絲派楚：比較像兄弟情

娛樂新聞組╱綜合報導
葛妮絲派楚（左）與小勞勃道尼在「鋼鐵人」中被配成對。（取材自Instagram）
葛妮絲派楚（左）與小勞勃道尼在「鋼鐵人」中被配成對。（取材自Instagram）

不是電影上所有的接吻，都跟銀幕看起來那麼浪漫，也許拍攝當下其實挺噁心。葛妮絲派楚（Gwyneth Paltrow）在自己主持的廣播節目中，訪問了她的好友凱特哈德森（Kate Hudson），一起暢談她們在觀眾心目中最難忘的接吻，結果出乎意料。

鏡週刊報導，過去跟馬修麥康納（Matthew McConaughey）湊成銀幕情侶檔的凱特哈德森，被問到最難忘的銀幕接吻時，「我覺得根本還沒有碰到最棒的，因為總覺得會有更好的出現。」此話一出當然讓人覺得頗為驚訝，畢竟她跟馬修的搭檔在銀幕上火花四射，觀眾都愛看，怎麼不能算最棒的呢？

「其實我每次親馬修的時候，總會有些狀況，像是會有一陣風吹來、或者流鼻涕，記得我們在『傻愛成金』（Fool's Gold）結尾時的親吻嗎？我們才剛剛墜機，泡在海裡。」凱特哈德森大笑，「馬修其實滿臉都是鼻涕！」

報導指出，在葛妮絲派楚的逼問下，凱特也承認，她跟馬修之間有時候比較像是「兄妹情」的感覺，不像大家以為的銀幕情侶那樣。既然凱特先招認了，葛妮絲也坦承，其實她在「鋼鐵人」（Iron Man）、「復仇者聯盟」（ The Avengers）系列，跟小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）的接吻，也沒有電影上看起來那樣浪漫，「比較接近親吻兄弟的感覺！」

兩位女星的真心話，可能讓觀眾都意想不到，大家眼裡的銀幕情侶，其實對她們來說也不過還好。

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