太高又怎樣？伊莉莎白戴比姬終於被克里斯多夫諾蘭看見

伊莉莎白戴比姬演出《天能》被看見，但她當初差一點被「臉盲」的導演錯過。（取材自豆瓣電影）

克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）執導的新片《天能》（Tenet）繳出好口碑，對擁有「高度」優勢的伊莉莎白戴比姬（Elizabeth Debicki）來說可能是最好的30歲禮物，因為她當初差一點被「臉盲」的導演 錯過。如今，在這樣的成績面前，那些因為畏懼女演員太高而錯過的影視項目也都顯得不重要了。

拚出道／只有一句台詞

伊莉莎白戴比姬出生於法國巴黎，五歲時隨父母移澳洲，回憶自己12歲那年，青春期的大門向她打開，骨骼開始瘋長，從此她再也回不去了，只能在人群之中獨自享受更高處的稀薄空氣。

伊莉莎白戴比姬當初第一次到美國參加試鏡，得到演出《大亨小傳》的機會。（取材自豆瓣電影）

身高也成為壓垮伊莉莎白戴比姬舞蹈夢的最後一根稻草，當她去參加夏令營發現自己比舞蹈老師還要高的時候，就暗自決定要調整未來的方向了。17歲那年，她面前擺著兩個選項，要嘛去表演學校，要嘛拿著獎學金去讀法學院。

伊莉莎白戴比姬的出道作品，是一部產自澳洲的愛情喜劇片《伴郎我最High》（A Few Best Men），她在片中飾演一名秘書，在演員表中排在十分後面，總共也只有三句台詞，而且還有兩句並沒有被剪進正片裡，但伊莉莎白戴比姬還是很開心——雖然「只剩一句關於羊的台詞」。

闖美國 ／臨場蹦蹦跳跳

《大亨小傳》（The Great Gatsby）是伊莉莎白戴比姬演出的第三部電影 ，她人生第一次到美國也是為了這部影片試鏡。試鏡當天，她和陶比麥奎爾（Tobey Maguire）在床上蹦蹦跳跳，窗簾隨風翻滾，外面是一片高爾夫球場，而導演巴茲魯曼（Baz Luhrmann）就舉著一台小型手持攝影機跟在他倆後面拍攝。「一切都太瘋狂了！實拍中我的第一場戲，現場有400位群眾演員，7台攝影機同時開工，那時還以為這是好萊塢的工作常態，因為我從來也沒有參與過特別重要的項目。」

伊莉莎白戴比姬在《紳士密令》中飾演集美艷、浮華、狡詐於一身的蛇蠍美人。（取材自豆瓣電影）

這部描述1920年代美國極端貧富差距的電影也將伊莉莎白戴比姬送到坎城影展現場，她從未想過自己人生第一趟紅毯走的就是坎城的紅毯，「去坎城總還是會有些不真實的感覺。」

之後，伊莉莎白戴比姬又演出《紳士密令》（The Man from U.N.C.L.E.），她說：「這部電影裡有最典型的特工和任務，有最臉譜化的反派，有一切1970年代特工片的經典配置。」而她就是飾演片中那位集美艷、浮華、狡詐於一身的蛇蠍美人，而導演蓋瑞奇（Guy Ritchie）當初就是被她在《大亨小傳》中的表現所吸引。

登螢幕／一拍就4個月

2016年，伊莉莎白戴比姬首次轉戰小螢幕，為了《夜班經理》（The Night Manager）總共拍了4個月、跨越4個國家，而她在劇中大部分的感情線都是和湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）飾演的臥底男主角糾纏在一起，「在片場我和湯姆的關係是最親密的，畢竟我們花了四個月的時間扮演戀人。」

伊莉莎白戴比姬說，兩人的角色在某種程度上極其相似，這也是兩人相互吸引的原因，「她看上去是個臉譜化的角色，百萬富翁身邊的金髮美嬌娘，穿著華美的裙子過著富足的生活，然而當故事向前推進，你會瞭解到她複雜的背景故事，還有那些經歷過的艱難抉擇。我喜歡她身上這種雙面性，這也是為什麼她很快就捕捉到喬納森（湯姆希德斯頓飾演的角色）身上的不對勁，看穿了他的真面目。因為他們都活在謊言中，都活在某個被創造出來的角色中。」

伊莉莎白戴比姬（右）在《夜班經理》中大部分的感情線，都是和湯姆希德斯頓糾纏在一起。（取材自豆瓣電影）

伊莉莎白戴比姬曾在《星際異攻隊2》中飾演全身金色的外星種族領袖阿耶莎。（取材自豆瓣電影）

之後的影視作品中更展現伊莉莎白戴比姬雕塑般的美。在《星際異攻隊2》（Guardians of the Galaxy Vol. 2）中，導演詹姆斯岡恩（James Gunn）釋放她身上的神性。伊莉莎白戴比姬在片中飾演一個極度誇張的漫畫角色阿耶莎，一個全身金色、以精準和完美為原則的外星種族，也是種族領袖。

秀演技／證明不只美貌

伊莉莎白戴比姬的美是毋庸置疑的，但或許是190公分這個特徵被過多強調，人們對她身高之外的印象並不深刻，許多時候也就停留在「美」的評價上。

當克里斯多夫諾蘭在為《天能》中的軍火販尋找妻子人選時，他想要找一株極具代表性的英倫玫瑰，在製片夥伴兼妻子艾瑪湯瑪斯（Emma Thomas）推薦伊莉莎白戴比姬之前，他甚至從未將她納入過考慮名單。因為在諾蘭的印象中，伊莉莎白戴比姬就是電影《寡婦》（Widows）裡那位看似脆弱的年輕寡婦。

而當他意識到這位同時也是《夜班經理》中的雙面母親和《大亨小傳》中的驚艷貴婦時，他看清自己的臉盲以及伊莉莎白戴比姬的可塑性：「她擁有那種偉大演員的特質，你可能後知後覺，原來你看過許多她演的戲，但卻並沒有意識到都是同一個演員的表演。」

《天能》上映後，伊莉莎白戴比姬收到親朋好友「對答案」的要求。（取材自豆瓣電影）

《天能》上映後，伊莉莎白戴比姬也陸續收到親朋好友「對答案」的要求，問她在某個具體的場景中這個人是正向還是逆向……偶爾她也會被問住，要回憶一段時間才能答上來。對於她來說，《天能》是一段非常特殊且有意義的經歷，從情感和技術兩個層面將她帶出從前的表演舒適圈。

她印象最深刻的，也是片中最刺激的追車戲。「我們拍了三個星期，可直到我看到成片的時候，才終於明白這場戲究竟發生了什麼。我不是一個人，羅伯派汀森（Robert Pattinson）和約翰大衛華盛頓（John David Washington）都能懂我的感受，有時候我們拍著拍著，才發現整條都看錯了方向，這段拍攝經歷真的是在不斷訓練我們的思維能力。」

（娛樂新聞組整理）