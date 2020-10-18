床上被放蛇！勞勃狄尼洛「阿公當家」上演爺孫戰

《阿公當家》集結一群爺奶隊員，還跟小鬼們玩彈簧床躲避球。（取材自豆瓣電影）

改編自全球暢銷小說的《阿公當家》（War with Grandpa）日前上映，片中找來曾傳緋聞 的勞勃狄尼洛（Robert De Niro）與鄔瑪舒嫚（Uma Thurman）飾演父女，面對孫子集結同學拆房門、在床上放蛇，甚至把刮鬍泡換成泡沫膠，慘被欺負的勞勃狄尼洛找來同輩老友復仇，上演一場爺孫大戰。

《阿公當家》敘述一對爺爺與孫子，為搶房間鬧翻互相惡整，而77歲的影帝勞勃狄尼洛更顛覆形象超犧牲演出，不僅在女婿面前兩度露鳥出糗，還要被迫與長達兩公尺的真實巨蟒同床共枕。

勞勃狄尼洛說：「劇組找了一條很巨大的蟒蛇真實上陣，牠被放到我的棉被裡，我隔著睡衣都能感覺到牠爬過我後背冰冷的感覺。」而片中飾演女兒的鄔瑪舒曼在爺孫戰爭中則成了最大苦主，與蛇近距離對戲時，連呼吸都不敢太用力，就怕讓蛇受到驚嚇而受傷見血。

在片中隸屬勞勃狄尼洛隊員的克里斯多夫華肯（Christopher Walken）表示，其中一場彈簧床躲避球PK戲拍到膝蓋差點爆炸，他說：「那天我們這群爺奶隊員只要不小心跌倒，要再站起來還真得花點時間，彷彿聽到鈣質流失的聲音。」

勞勃狄尼洛與鄔瑪舒嫚27年前曾在《瘋狗馬子》（Mad Dog and Glory）被配成一對，鄔瑪舒嫚還在與勞勃狄尼洛的激情戲中露兩點，彼此因而曾爆出緋聞，哪知道事隔多年再度同台合作，勞勃狄尼洛竟然升格演鄔瑪舒嫚的父親。

片中，勞勃狄尼洛拋開形象的演技讓全劇組笑到不行，製片表示：「勞勃狄尼洛在每一場戲都有各種不同的詮釋方法，他散發著天生的演員魅力，每次看他現場演出都覺得很幸福，他總能用出乎意料的方式逗樂所有人。」

而鄔瑪舒嫚則為了17歲的愛女變身「超狂丈母娘」，不但會一秒變臉、用充滿殺氣的眼神瞪著女兒男友，甚至還跳上汽車 車頂飛撲逮人，讓跟她對戲的科林福特（Colin Ford）嚇到不行，發自肺腑表示：「那個眼神像是要把我生吞活剝一樣，如果她是我的丈母娘，我應該會嚇死。」

導演 提姆希爾（Tim Hill）也笑說：「只要她看到女兒的男友就會一秒變臉，充滿殺氣的眼神就像是獵豹看到獵物一樣。」

鄔瑪舒曼透露，初為人母時，最讓她困擾的就是睡不好，「我是一個很能睡的人，如果奧林匹克有睡眠比賽絕對拿第一的那種，但我懷孕之後就再也沒有睡眠品質了。」儘管如此，仍很珍惜與孩子共度的時光。

談到片中飾演古靈精怪的小女兒波比甘格農（Poppy Gagnon），鄔瑪舒曼有感而發說：「小女孩都會有自己的小心思，你明明知道她跑來跟妳撒嬌，其實只是想要禮物或餅乾，但就是沒辦法討厭她。」