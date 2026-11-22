艾卡拉茲首度贏得ATP年終賽冠軍。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 阿爾卡拉斯在ATP年終賽決賽直落2盤擊敗澤瑞夫，首度封王，並以連勝14場、連奪3冠為球季完美收尾。

7座大滿貫賽冠軍得主阿爾卡拉斯 （Carlos Alcaraz）今天以6：2、7：6（9：7）擊敗世界排名第一的澤瑞夫（Alexander Zverev），首度贏得ATP年終賽冠軍。

路透報導，手腕受傷而休兵4個月終在美國網球公開賽復出，這位西班牙好手今天在搶七大戰中化解3個盤末點，拿下個人連續第14勝，繼維也納公開賽、巴黎大師賽封王後，以連續第3座冠軍為球季畫下句點。

23歲的阿爾卡拉斯是完成生涯大滿貫最年輕男子選手，去年在ATP年終賽（ATP Finals）屈居亞軍，如今終於拿下這座他尚未贏得的巡迴賽重要冠軍。

自從在美網8強落敗以來，他以22勝1敗戰績奪得4座冠軍。

阿爾卡拉斯說：「對我來說，這是很棒的一周。我無法以更好方式為這一周畫下句點。我真的為自己這周所做的一切感到驕傲，也非常開心。」

這個球季澤瑞夫贏得生涯前兩座大滿貫賽冠軍，並且躋身世界第一。這場敗仗為他生涯最成功球季畫下句點。

阿爾卡拉斯開賽後幾乎沒有遭遇慢熱的澤瑞夫太多抵抗。晉級決賽之前一盤未失的這位德國 好手向來強勁的發球此役未能發揮，首盤出現19次非受迫性失誤。

阿爾卡拉斯開賽不久就在對手一分未得下破發、掌控首盤，使得原本備受期待的這場對決變成他的獨角戲。他在澤瑞夫前兩個發球局就逼出5個破發點，並且把握其中一次機會破發。第5局結束時，澤瑞夫已經累積15次非受迫性失誤。

第2盤看起來重演首盤局勢，阿爾卡拉斯維持高水準表現，再度早早破發。

不過澤瑞夫隨後連拿3局，以5：4超前，最終將戰局逼入搶七。然而，他未能把握連續3個盤末點，終讓對手奪勝。