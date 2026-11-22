網球／阿爾卡拉斯力退球王澤瑞夫 首奪ATP年終賽冠軍
阿爾卡拉斯在ATP年終賽決賽直落2盤擊敗澤瑞夫，首度封王，並以連勝14場、連奪3冠為球季完美收尾。
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阿爾卡拉斯在ATP年終賽決賽直落2盤擊敗澤瑞夫，首度封王，並以連勝14場、連奪3冠為球季完美收尾。
7座大滿貫賽冠軍得主阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今天以6：2、7：6（9：7）擊敗世界排名第一的澤瑞夫（Alexander Zverev），首度贏得ATP年終賽冠軍。
路透報導，手腕受傷而休兵4個月終在美國網球公開賽復出，這位西班牙好手今天在搶七大戰中化解3個盤末點，拿下個人連續第14勝，繼維也納公開賽、巴黎大師賽封王後，以連續第3座冠軍為球季畫下句點。
23歲的阿爾卡拉斯是完成生涯大滿貫最年輕男子選手，去年在ATP年終賽（ATP Finals）屈居亞軍，如今終於拿下這座他尚未贏得的巡迴賽重要冠軍。
自從在美網8強落敗以來，他以22勝1敗戰績奪得4座冠軍。
阿爾卡拉斯說：「對我來說，這是很棒的一周。我無法以更好方式為這一周畫下句點。我真的為自己這周所做的一切感到驕傲，也非常開心。」
這個球季澤瑞夫贏得生涯前兩座大滿貫賽冠軍，並且躋身世界第一。這場敗仗為他生涯最成功球季畫下句點。
阿爾卡拉斯開賽後幾乎沒有遭遇慢熱的澤瑞夫太多抵抗。晉級決賽之前一盤未失的這位德國好手向來強勁的發球此役未能發揮，首盤出現19次非受迫性失誤。
阿爾卡拉斯開賽不久就在對手一分未得下破發、掌控首盤，使得原本備受期待的這場對決變成他的獨角戲。他在澤瑞夫前兩個發球局就逼出5個破發點，並且把握其中一次機會破發。第5局結束時，澤瑞夫已經累積15次非受迫性失誤。
第2盤看起來重演首盤局勢，阿爾卡拉斯維持高水準表現，再度早早破發。
不過澤瑞夫隨後連拿3局，以5：4超前，最終將戰局逼入搶七。然而，他未能把握連續3個盤末點，終讓對手奪勝。
他以6：2、7：6（9：7）直落2盤擊敗世界第一澤瑞夫，首盤先聲奪人，次盤在搶七化解3個盤末點，最終完成逆轉式收尾並奪冠。 這是他生涯首座ATP年終賽冠軍，也讓他以維也納公開賽、巴黎大師賽與年終賽3連冠作結；自美網8強後更累積22勝1敗、共奪4冠。 澤瑞夫賽前晉級決賽未失1盤，但此役發球與穩定性失常，首盤就出現19次非受迫性失誤；雖把戰局逼進搶七，仍未守住3個盤末點。
精華 FAQ
他以6：2、7：6（9：7）直落2盤擊敗世界第一澤瑞夫，首盤先聲奪人，次盤在搶七化解3個盤末點，最終完成逆轉式收尾並奪冠。
這是他生涯首座ATP年終賽冠軍，也讓他以維也納公開賽、巴黎大師賽與年終賽3連冠作結；自美網8強後更累積22勝1敗、共奪4冠。
澤瑞夫賽前晉級決賽未失1盤，但此役發球與穩定性失常，首盤就出現19次非受迫性失誤；雖把戰局逼進搶七，仍未守住3個盤末點。
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