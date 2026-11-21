阿爾卡拉斯逆轉美國好手謝爾頓，延續美網後的瘋狂表現，將力爭生涯第一座年終賽冠軍。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： ATP年終賽決賽將由澤瑞夫對決阿爾卡拉斯，兩人分別在4強擊敗梅德維夫與謝爾頓，前者力拚證明球王實力，後者則追求生涯首座年終賽冠軍。

德國 「世界球王」澤瑞夫（Alexander Zverev）雖登基世界球王，但因「絕代雙驕」阿爾卡拉斯 （Carlos Alcaraz）和辛納 （Jannik Sinner）今年都有傷，讓澤瑞夫的球王身分飽受質疑，不過他在ATP年終賽有機會證明自己，決賽他將和西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯正面對決，爭取最終金盃。

澤瑞夫4強賽以7：6（7：0）擊敗俄羅斯前球王梅德維夫（Daniil Medvedev），拿到決賽門票；阿爾卡拉斯則是以3：6、6：3、7：6（7：1）逆轉美國好手謝爾頓（Ben Shelton），延續美網後的瘋狂表現，將力爭生涯第一座年終賽冠軍。

阿爾卡拉斯本季因腕傷休養4個多月，和澤瑞夫僅在澳網4強賽碰頭，阿爾卡拉斯奪勝、最後高捧澳網金盃，生涯對戰也取得7勝6敗些微優勢。

4強賽花費將近2小時上演逆轉勝，阿爾卡拉斯說：「這是很好的對決，第三盤我們都展現很好的水準，打出精采比賽和精采分數，出現很多精采集錦。」他也讚謝爾頓愈來愈強壯，相信未來兩人也會打出多場精采交鋒。

年終賽雖出現左腿傷勢，阿爾卡拉斯仍拉出近期13連勝，他強調修復非常重要，尤其要為決賽做好準備，「我意識到我需要小心謹慎，有時我不需要在某些動作或某些鏡頭中把自己逼到極限。」

澤瑞夫是2018年和21年的年終賽冠軍，今年通過4強賽考驗，他讚梅德維夫表現出色，自己在底線發揮沒那麼出色下仍找到奪勝方法，「我很開心今天的發球表現。」