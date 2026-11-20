美國重砲手謝爾頓順利鎖定4強門票。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 謝爾頓在ATP年終賽分組賽擊退霍達後，再靠澤瑞夫擊敗菲斯，成功鎖定4強門票，接下來將與阿爾卡拉斯爭搶決賽資格。

美國重砲手謝爾頓（Ben Shelton）19日在ATP年終賽分組賽最後一戰，以7：6（10：8）、7：5力克20歲西班牙新星霍達（Rafael Jodar），拿下本屆第2勝，隨後再靠世界球王澤瑞夫（Alexander Zverev）擊敗菲斯（Arthur Fils），順利鎖定4強門票。

謝爾頓去年年終賽處女秀吞下3連敗黯然退場，今年捲土重來不僅止敗，更一步步挺進4強。此役首盤打進搶七，謝爾頓兩度以發球化解盤末點危機，驚險搶下首盤；次盤雙方一路拉鋸，謝爾頓在決勝局一度滑倒仰躺在地，但隨即爬起連轟3記愛司球關門。全場他發出14記愛司球，最快球速飆上146英里（約235公里），展現室內硬地賽場的發球威力。

談到室內作戰優勢，謝爾頓指出，這裡沒有風勢干擾，外界變數少許多，擊球品質也更乾淨。賽後他也對霍達讚譽有加，認為對方從季初百名開外起步，生涯首個巡迴賽賽季就能站上杜林年終賽舞台，是相當難得的天才表現。

晚間同組壓軸戰，已提前晉級的澤瑞夫，再以6：4、7：6（8：6）拍落菲斯，不僅替謝爾頓送上晉級大禮，也讓僅存直落二出線希望的菲斯以1勝2敗止步；霍達則吞下3連敗淘汰。

謝爾頓4強將迎戰西班牙名將阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），重演今年美網8強賽5盤大戰戲碼，當時兩人激戰至凌晨3時33分由謝爾頓勝出，不過阿爾卡拉斯近期已在巴黎名人賽決賽討回顏面。