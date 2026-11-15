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WTA年終賽／19歲安德瑞娃一盤未失奪冠 笑領337萬元獎金加敞篷名車

記者曾思儒／即時報導
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安德瑞娃以5戰全勝成績奪冠，可獲得337萬美元封后獎金，還有一台獨一無二的紫色賓...
安德瑞娃以5戰全勝成績奪冠，可獲得337萬美元封后獎金，還有一台獨一無二的紫色賓士敞篷車。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

19歲俄羅斯新星安德瑞娃在WTA年終賽以全勝且一盤未失之姿封后，拿下337萬美元與敞篷名車，世界排名也升至生涯新高第2。

今年法網奪下金盃的19歲俄羅斯新星安德瑞娃（Mirra Andreeva），15日再迎接生涯重要勝利，她在WTA年終賽單打決賽以7：5、6：3力退烏克蘭「一姊」史維托莉娜（Elina Svitolina），不但締造全勝封后紀錄，且是一盤未失，高額獎金入袋外，最新世界排名也達到生涯新高的第二位。

WTA年終賽只有年度單打、雙打積分前8的選手可參賽，參賽就有豐厚獎金，每拿一勝還會有額外獎金入袋。年終賽單打總獎金800萬美元、雙打200萬美元，安德瑞娃以5戰全勝成績奪冠，可獲得337萬美元封后獎金，還有一台獨一無二的紫色賓士敞篷車。

安德瑞娃帶著獎盃，一蹦一跳坐進車裡，雀躍心情藏不住，「這給我很大動力要盡快拿到駕照。」她笑說，若是沒拿到駕照也沒關係，團隊還有5個人，「我打算永遠當的公主乘客，這也是個選擇。」

本周的強勢表現讓安德瑞娃成為史上第11位年終賽未失一盤奪冠的球員，加入傳奇艾芙特（Chris Evert）、「女金剛」娜拉提諾娃（Martina Navratilova）、美國小威廉絲（Serena Williams）行列。

年僅19歲就締造如此成就，安德瑞娃說：「非常榮幸將我的名字放進這個團體裡。」頒獎典禮上，她穿上一件印著「我想感謝我自己」的外套上台，致詞時她也提到，想感謝自己總是付出全力投入訓練，每日不間斷，從不放棄。

獲得亞軍的史維托莉娜也可獲得150萬美元獎金，不過由於兩位球員的國籍關係，賽前並沒進行傳統的握手和合照儀式，史維托莉娜賽後致詞也沒提到俄羅斯對手，但特別感謝帶著烏克蘭國旗進場的球迷。

精華 FAQ

  • 她在單打決賽擊敗烏克蘭「一姊」史維托莉娜，比分為7：5、6：3。這場勝利讓她完成年終賽全勝封后，也延續本周的強勢表現。

  • 她以5戰全勝奪冠，獲得337萬美元封后獎金，外加1台紫色賓士敞篷車，且是史上第11位年終賽未失1盤奪冠的球員，排名升到生涯第2。

  • 史維托莉娜雖然屈居亞軍，但仍可拿到150萬美元獎金。因兩人國籍因素，賽前沒有握手和合照，賽後她也特別感謝帶著烏克蘭國旗進場的球迷。

法網 俄羅斯 烏克蘭

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