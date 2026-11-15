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網球／WTA年終賽吞敗爆粗口 莎芭蓮卡道歉、稱因觀眾喝倒彩

中央社／洛杉磯14日即時報導
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白俄羅斯網球女將莎芭蓮卡14日在WTA年終賽上敗給對手。(新華社)
白俄羅斯網球女將莎芭蓮卡14日在WTA年終賽上敗給對手。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

莎芭蓮卡在WTA年終賽輸給絲薇托莉娜後爆粗口，事後在Instagram道歉，稱情緒失控是因觀眾對失誤喝倒彩；絲薇托莉娜則呼籲雙方交手應保持尊重。

白俄羅斯網球女將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）在WTA年終賽敗給烏克蘭對手絲薇托莉娜（Elina Svitolina）。14日她為場上失控一事道歉，宣稱情緒不穩係針對喝倒采的觀眾。

法新社報導，社群媒體流傳影片似乎顯示，這名前世界球后在場上大爆粗口、長篇怒罵，部分評論員解讀她的情緒暴走是針對絲薇托莉娜或整體烏克蘭人。

▲ 影片來源：X＠ukrtennis_eng（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

不過，莎芭蓮卡14日表示，她失去冷靜是因場中觀眾行為。莎芭蓮卡最後以3比6、6比3、1比6落敗，也讓這名4度大滿貫冠軍得主在國際女子網球協會（WTA）年終賽遭到淘汰。

莎芭蓮卡在Instagram寫道，她想澄清近期在網路流傳的一件事，自己當時情緒不穩並非針對絲薇托莉娜。「我對一小群觀眾感到沮喪，他們對我的失誤大聲歡呼，我當下作出情緒化反應。」

「話雖如此，我應以不同方式處理沮喪情緒，我向所有被冒犯的人道歉。絲薇托莉娜打了一場精彩的比賽，我祝福她在賽事剩餘階段一切順利。」

莎芭蓮卡在Instagram寫道，她想澄清近期在網路流傳的一件事，自己當時情緒不...
莎芭蓮卡在Instagram寫道，她想澄清近期在網路流傳的一件事，自己當時情緒不穩並非針對絲薇托莉娜。(取材自莎芭蓮卡IG)

來自烏克蘭的絲薇托莉娜14日擊敗諾斯科娃（Linda Noskova）晉級冠軍戰。她自2022年莫斯科入侵烏克蘭以來，一直拒絕與俄羅斯及其盟友白俄羅斯的選手握手。

絲薇托莉娜坦承，對她的球迷來說，對上莎芭蓮卡可能具有格外意義。她今天回應莎芭蓮卡的聲明：「正如我們所見，現場有很多很多烏克蘭人，有很多很多國旗…他們當然希望我贏得此一特別的比賽。」

她補充說：「我和莎芭蓮卡交手多次…她有她的球迷，我有我的球迷」。「我只希望我們之間的比賽能得到尊重。有時候在參加的賽事中，也會出現一些涉及戰爭，針對我的不友善評論。」

絲薇托莉娜最後表示，「社群媒體有時就是這樣，事情會稍微被扭曲。」

精華 FAQ

  • 她在輸給絲薇托莉娜後於場上情緒失控、爆粗口，事後透過Instagram表示歉意，強調自己當時不是針對對手，而是對少數喝倒彩的觀眾感到沮喪。

  • 莎芭蓮卡說，現場有一小群觀眾在她失誤時大聲歡呼，讓她情緒受到刺激，因此才作出不當反應；她承認應該用更好的方式處理沮喪情緒。

  • 絲薇托莉娜表示現場有很多烏克蘭球迷與國旗，支持她很正常，也希望兩人之間的對戰能獲得尊重；她同時提到，社群媒體常會讓事情被扭曲。

白俄羅斯 社群媒體

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