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WTA年終賽／獎金超狂 謝淑薇雙打保底可拿9萬美元

記者曾思儒／即時報導
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台灣網球好手謝淑薇。(中央社)
台灣網球好手謝淑薇。(中央社)

AI摘要

文章摘要整理：

WTA年終賽獎金豐厚，謝淑薇取得雙打資格先保底9萬美元，諾斯科娃則連勝提前晉4強，若全勝封后最多可拿337萬美元。

總獎金1000萬美元的WTA年終賽，今天產出第一位女單4強成員，今年溫布頓奪冠的捷克好手諾斯科娃（Linda Noskova）直落二擊敗地主好手高芙（Coco Gauff），以二連勝提前挺進4強；遞補參賽的烏克蘭柯莉塞娃（Marta Kostyuk）吞下二連敗確定遭淘汰，但小組最終戰若奪勝，仍可賺進額外的23萬美元獎金。

WTA年終賽只有年度單打、雙打積分前8的選手可參賽，參賽就有豐厚獎金，每拿一勝還會有額外獎金入袋。年終賽單打總獎金800萬美元、雙打200萬美元，台灣「一姊」謝淑薇今天也取得雙打參賽資格，保底就有9萬美元獎金。

柯莉塞娃原本是備選球員，也有10萬美元獎金可領，因哈薩克球后「愛司女王」芮芭奇娜（Elena Rybakina）退賽補進名單，光是參賽就有22萬美元入袋。

柯莉塞娃小組賽首戰敗給諾斯科娃，今天又輸給地主名將皮古拉（Jessica Pegula），確定無緣分組前2的晉級資格，但小組最終戰若能擊敗高芙，仍能進帳23萬美元獎金，加上參賽獎金，仍有機會帶回45萬美元的豐厚獎金。

21歲的諾斯科娃以第8種子身份首度參加年終賽，小組賽連勝兩場提前出線，今天以兩個6：3擊敗高芙的她說：「高芙是強勁的對手，所以我已經做好迎戰的所有準備，我覺得我今天挺過很多艱難時刻。」

若能保持全勝之姿封后，諾斯科娃最多可獲得337萬美元高額獎金。

精華 FAQ

  • 這屆WTA年終賽總獎金高達1,000萬美元，其中單打總獎金800萬美元、雙打200萬美元。只要取得參賽資格，就有豐厚保底獎金，謝淑薇這次雙打參賽至少可先拿9萬美元。

  • 台灣「一姊」謝淑薇已拿到WTA年終賽雙打參賽資格，等於先確保至少有9萬美元入袋。由於年終賽名額只限年度積分前8，能參賽本身就代表極高獎金待遇。

  • 21歲的諾斯科娃以第8種子身分首度參加年終賽，已連勝2場提前晉級4強。她今天以兩個6：3擊敗高芙，若後續保持全勝並封后，最多可獲337萬美元獎金。

謝淑薇 溫布頓 烏克蘭

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