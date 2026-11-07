網球／不拚衛冕了 世界第1芮芭奇娜退出WTA年終賽

芮芭奇娜退出WTA年終賽。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 芮芭奇娜因身體狀況不佳退出WTA年終總決賽，放棄衛冕機會，並表示將休養備戰2027年賽季，候補選手柯絲堤雅克隨即遞補參賽。

網壇世界排名第1的哈薩克 女將芮芭奇娜（Elena Rybakina）因身體狀況不佳，宣布退出即將開打的WTA年終總決賽，無法爭取衛冕。27歲的她表示，身體尚未做好比賽準備，接下來將返家休息、恢復體能，為2027年賽季做準備。

美聯社報導，芮芭奇娜7日透過聲明宣布退賽，距離年終賽於加州 印第安泉網球花園開打僅剩1天。她表示：「這是非常精采的一個賽季，但我的身體在生理狀態上還沒有準備好參賽。我將花一些時間回家休息、恢復，讓自己為2027年賽季做好準備。」

芮芭奇娜退賽後，由首位候補選手、烏克蘭 好手柯絲堤雅克（Marta Kostyuk）遞補進入第1組籤表，預定於周日迎戰溫布頓冠軍諾斯科娃（Linda Noskova）。當天另一場單打循環賽，則由美國選手高芙（Coco Gauff）對決佩古拉（Jessica Pegula）。

芮芭奇娜退賽並不令人意外。她原定周五舉行賽前記者會，後來延至周六，此外，她上周參加日本泛太平洋公開賽時，也因頸部受傷退出8強賽。

芮芭奇娜原本是本屆衛冕冠軍，去年在沙烏地阿拉伯奪下年終賽冠軍。今年她再度締造亮眼成績，9月贏得美國網球公開賽，並登上世界球后寶座，全年戰績為54勝14敗，拿下4座單打冠軍，其中包括澳洲網球公開賽。

隨著年終賽退賽，芮芭奇娜本季正式結束，接下來將以休養為主，備戰2027年賽季。