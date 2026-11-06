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出軌風波17年後 老虎伍茲與前妻同框了 17歲兒子現身

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高球名將老虎伍茲。（美聯社）
高球名將老虎伍茲。（美聯社）

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文章摘要整理：

老虎伍茲與前妻諾德格倫出席17歲兒子查理的升學簽約儀式，罕見同框合照；兩人離婚多年仍為孩子重要時刻共同現身。

美國高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）與前妻艾琳諾德格倫（Elin Nordegren）6日罕見同框，兩人出席17歲兒子查理（Charlie Woods）的高中升學簽約儀式，見證他加入佛羅里達州立大學（Florida State University）高爾夫球隊。這也是伍茲出軌醜聞曝光近17年後，兩人再度公開合照，畫面中一家人笑容滿面。

Page Six報導，伍茲2009年陷入出軌醜聞，與諾德格倫於2010年離婚。

儀式於佛羅里達州棕櫚灘花園市班傑明高中舉行。現年50歲的伍茲與46歲的諾德格倫分站查理兩側，三人都穿著佛州州大服飾合影。諾德格倫的男友、前美式足球聯盟（NFL）球員喬丹卡麥隆（Jordan Cameron），也帶著兩人育有的三名孩子到場，家人同樣穿上佛州州大周邊商品。

▲ 影片來源：x平台＠PGATour（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

查理今年2月已透過Instagram宣布加入佛州州大，伍茲也在留言區表達驕傲，恭喜兒子迎接人生新階段，並寫道：「恭喜你，查理。我為你感到非常驕傲。」

伍茲與諾德格倫於2010年離婚，兩人除了查理，還育有現年18歲的女兒山姆（Sam）。離婚後，兩人仍多次為了孩子的重要時刻共同出席活動。今年2月，兩人也曾一同參加查理的冠軍戒指頒發儀式，慶祝班傑明高中男子高爾夫球隊奪得2025年佛羅里達州高中體育協會（FHSAA）1A級州冠軍，當時兩人與兒子合影，查理開心展示獲得的獎牌。

2024年12月，伍茲與查理則共同參加在佛羅里達州奧蘭多舉行的PNC錦標賽，伍茲與兒子搭檔出賽，女兒山姆擔任球僮。活動影片也拍到諾德格倫擁抱伍茲、輕拍他的背部，與親友一同分享比賽時刻。

伍茲目前與川普的前媳婦凡妮莎（Vanessa Trump）交往中，消息人士形容，兩人性格沉穩、重視相同價值觀，也都不喜歡惹上是非，這段關係朝更穩定的方向發展。

精華 FAQ

  • 兩人是為了17歲兒子查理的高中升學簽約儀式同場現身，見證他加入佛羅里達州立大學高爾夫球隊，也因此罕見公開合照。

  • 報導指出，伍茲2009年爆出出軌醜聞，2010年與諾德格倫離婚；這次公開同框，距離醜聞曝光已近17年。

  • 查理已在2月宣布加入佛州州立大學，這次簽約儀式上父母分站兩側合影，母親的男友與3名孩子也到場，整個家庭都穿上學校服飾。

佛羅里達州 老虎伍茲 佛州

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