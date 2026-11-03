網球／澤瑞夫登基球王 蠻牛獻祝福 山普拉斯自稱「鐵粉」
德國名將澤瑞夫登上世界第一，獲納達爾、辛納與山普拉斯等多位網壇名將祝賀，眾人肯定他多年努力與今年的突破表現。
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德國名將澤瑞夫登上世界第一，獲納達爾、辛納與山普拉斯等多位網壇名將祝賀，眾人肯定他多年努力與今年的突破表現。
29歲德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）登基「世界球王」，成為史上第30位世界第一，網壇好手紛紛獻上祝福，包括剛退位的義大利前球王辛納、「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）和美國傳奇山普拉斯（Pete Sampras）都獻上祝福。
曾在位球王209周的納達爾，錄製影片恭賀澤瑞夫達成特別成就，「我知道你有多努力來達成夢想，終於你成功了。兩座大滿貫、新科世界第一，恭喜你，真為你高興，祝你未來一切順利。」
因傷提前結束賽季的辛納也祝賀澤瑞夫有豐收的一年，「兩座大滿貫到手，終於登上世界第一，史上第30人，恭喜你和你的家人、你的團隊，好好享受，希望很快就能再見到你。」
美國傳奇山普拉斯、前球王庫瑞爾（Jim Courier）和名將康納斯（Jimmy Connors）也為澤瑞夫送上恭賀訊息，山普拉斯還自稱是澤瑞夫的「鐵粉」，從他出道就成球迷，「看到你每年進步，但看到你今年打出突破的一年，真的令人興奮。你實至名歸，所做的一切都非常正確，工作也很努力，所以我只想祝賀你和你的團隊，這是你應得的。」
56歲的庫瑞爾提到，從澤瑞夫10歲就看過他打球，現在的德國名將已經登上世界頂峰；康納斯也歡迎澤瑞夫加入特別的俱樂部，未來也會持續關注他的表現。
29歲的德國名將澤瑞夫成功登基世界球王，成為網壇史上第30位世界第一，這也是他職業生涯的重要里程碑，象徵多年拚戰終於獲得最高肯定。 包括剛退位的義大利前球王辛納、西班牙名將納達爾、美國傳奇山普拉斯，以及庫瑞爾和康納斯都送上祝賀，肯定他今年的突破與努力成果。 山普拉斯表示自己從澤瑞夫出道就開始關注，還自稱是他的鐵粉，並認為他每年持續進步，今年終於打出突破賽季，完全配得上世界第一的位置。
精華 FAQ
29歲的德國名將澤瑞夫成功登基世界球王，成為網壇史上第30位世界第一，這也是他職業生涯的重要里程碑，象徵多年拚戰終於獲得最高肯定。
包括剛退位的義大利前球王辛納、西班牙名將納達爾、美國傳奇山普拉斯，以及庫瑞爾和康納斯都送上祝賀，肯定他今年的突破與努力成果。
山普拉斯表示自己從澤瑞夫出道就開始關注，還自稱是他的鐵粉，並認為他每年持續進步，今年終於打出突破賽季，完全配得上世界第一的位置。
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