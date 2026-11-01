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維也納公開賽／阿爾卡拉斯一盤未失奪冠 締造完美紀錄

記者曾思儒／即時報導
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維也納公開賽，阿爾卡拉斯（右）奪冠，與居亞的德米納爾在領獎後合影。（路透）
維也納公開賽，阿爾卡拉斯（右）奪冠，與居亞的德米納爾在領獎後合影。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

阿爾卡拉斯在維也納公開賽5戰未失一盤，決賽以6：1、6：4擊敗德米納爾奪冠，本季ATP 500賽事維持16勝0敗。

世界排名第3的「西班牙小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）在維也納公開賽展現主宰力，以未失一盤之姿闖進決賽，最終站再以6：1、6：4擊敗「澳洲小野兔」德米納爾（Alex de Minaur），只花97分鐘就收下本季第4冠。

5場比賽一盤未失，決賽也打得強勢，阿爾卡拉斯透露，團隊和個人都很了解德米納爾，他的球風很有侵略性，球很平、速度快，「所以每一分都必須全力以赴，可能對其他人能打出的致勝球，對他卻不行。我必須非常專注，所以我們知道必須一開始就全神貫注，每一擊都提高速度和節奏。」

阿爾卡拉斯提到，他試著打得積極，展現求勝企圖心，很開心這周打出的內容，「我學到很多，要繼續前進，一步一步來，先在室內球場上，努力增強在這種場地上的比賽信心。」

維也納公開賽屬於ATP 500等級的賽事，23歲的阿爾卡拉斯本季在ATP 500的賽事打出16勝0敗的完美戰績，這座冠軍也是他第11座ATP 500金盃，網球史上排名第4，只有「三巨頭」費德勒（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）和約克維奇（Novak Djokovic）排在前頭。

精華 FAQ

  • 他從首戰到決賽都沒有失掉任何一盤，展現極強統治力。最後以6：1、6：4擊敗德米納爾，只花97分鐘就完成封王。

  • 他表示團隊與自己都很了解德米納爾，知道對方球風侵略性強、球速快又很平，因此每一分都必須全力以赴，不能有絲毫鬆懈。

  • 這是他本季第4冠，也是ATP 500賽事16勝0敗的完美戰績，並拿下生涯第11座ATP 500金盃，史上僅次於費德勒、納達爾和約克維奇。

阿爾卡拉斯 澳洲 納達爾

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