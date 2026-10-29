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網球／新球王誕生 澤瑞夫維也納晉級8強 確定下周登世界第一

記者劉肇育／即時報導
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德國網球名將澤瑞夫29日在維也納公開賽男單次輪中獲勝，晉級八強，也確定將在下周登...
德國網球名將澤瑞夫29日在維也納公開賽男單次輪中獲勝，晉級八強，也確定將在下周登上ATP世界排名第一名。主辦單位賽後為他舉行慶祝儀式。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

澤瑞夫在維也納公開賽闖進8強後，因辛納因傷退出本季賽程，確定於下周ATP排名更新時登上男子世界第一，寫下歷史新頁。

德國網球名將澤瑞夫（Alexander Zverev）迎來職業生涯的巔峰，他今天在維也納公開賽男單次輪中，以6：4、7：5力克荷蘭選手葛利克史普爾（Tallon Griekspoor），順利闖進8強，這場勝利更確定他將在下周最新公布的ATP世界排名中，正式登基成為男子網壇史上第30位「世界球王」。

現年29歲的澤瑞夫今年賽季表現搶眼，不僅手握法國網球公開賽與美國網球公開賽兩座大滿貫金盃，如今更提前確定登上球王寶座。賽後受訪時，難掩喜悅的澤瑞夫感性表示，「這種感覺就像是站在世界的頂端，實在是太奇妙了。」

澤瑞夫坦言，這與單純贏得一場比賽或一座冠軍獎盃的感受完全不同，「當你知道下一次排名更新時，『世界第一』的名字就會緊緊貼在你的身旁，那種感覺真的非常特別。」

隨著現任球王辛納（Jannik Sinner）因右膝發炎，已於日前宣告本賽季報銷，澤瑞夫在積分優勢下，確定將在下周一正式取而代之，登上世界第一的王座。值得一提的是，澤瑞夫也創下一項難能可貴的歷史紀錄，他將成為男子網壇史上第30位登上世界第一的球員，同時也是自1974年當時30歲的澳洲傳奇球星紐康姆（John Newcombe）以來，近52年最年長的「初登基」世界球王。

精華 FAQ

  • 他在維也納公開賽次輪擊敗葛利克史普爾晉級8強，並因現任球王辛納因右膝發炎提前結束本季，讓他在積分上已無懸念地登上世界第一。

  • 澤瑞夫以6：4、7：5擊敗荷蘭選手葛利克史普爾，拿下維也納公開賽男單次輪勝利，成功闖進8強，也為他登上球王之路再添關鍵一勝。

  • 他將成為男子網壇史上第30位世界第一球員，也會是自1974年紐康姆以來，近52年最年長的首次登基球王，創下罕見紀錄。

德國 澳洲 辛納

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