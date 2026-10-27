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網球／瓦林卡「最後一次反拍」主場告別24年職業生涯

中央社／巴黎27日綜合外電報導
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瓦林卡27日在巴塞爾公開賽首輪出局。（歐新社）
瓦林卡27日在巴塞爾公開賽首輪出局。（歐新社）

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文章摘要整理：

瑞士名將瓦林卡在巴塞爾公開賽首輪落敗後告別職業網壇，結束24年生涯；他曾拿下3座大滿貫並將於12月再舉行告別活動。

瑞士41歲名將瓦林卡（Stan Wawrinka）今天在巴塞爾公開賽首輪出局後告別網壇，輝煌的24年職業生涯落幕。他曾在網壇巨頭稱霸時代勇奪3座大滿貫賽單打冠軍。

法新社報導，瓦林卡本季稍早宣布家鄉瑞士舉行的這項ATP賽事是職業生涯最後一站，他今天以5比7、6比7（2比7）不敵捷克對手萊赫茨卡（Jiri Lehecka）。

瓦林卡曾爬到世界排名第3，在「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）、西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）和塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）主宰網壇的時代，他與英國好手穆雷（Andy Murray）是唯二多次贏得大滿貫賽冠軍的球員。

瓦林卡2024年告訴法新社：「我很幸運能與他們同場競技，有時還能擊敗他們。」

瓦林卡2014年在澳洲公開賽擊敗納達爾，抱回生涯首座大滿貫賽金盃。他隔年在法國公開賽決賽擊敗約克維奇，2016年又在美國公開賽決賽擊敗喬科維奇奪冠。

出生於洛桑（Lausanne）的瓦林卡曾與同胞費德瑞攜手為瑞士贏得台維斯盃（Davis Cup）冠軍，兩人也在2008年北京奧運奪得男子雙打金牌。

瓦林卡今天出戰巴塞爾公開賽（Basel Open），每次得分以及幾次打出招牌的強勁單手反拍都引來地主球迷熱烈歡呼。

大會賽後舉行告別儀式，瓦林卡繞場向觀眾致意，隨後最後一次走進球員通道。

萊赫茨卡告訴天空體育新聞（Sky Sports）：「他贏過最大的賽事，因此在他的重要時刻站在這裡對我來說感覺有點奇妙。但同時也是榮幸，我永遠不會忘記這場比賽。」

然而球迷今年還有一次機會能看到瓦林卡上場。瓦林卡6月宣布將於12月19日在日內瓦舉辦告別派對，費德勒和穆雷也將參加這場名為「最後一次反拍」（One Last Backhand）的活動。

精華 FAQ

  • 他是在巴塞爾公開賽首輪，以5比7、6比7（2比7）不敵捷克好手萊赫茨卡後，正式結束職業生涯，並在主場球迷面前完成告別。

  • 瓦林卡共拿下3座大滿貫男單冠軍，包括2014年澳網、2015年法網與2016年美網，生涯最高世界排名曾到第3，成就相當突出。

  • 他6月已宣布將於12月19日在日內瓦舉辦告別派對「最後一次反拍」，費德勒與穆雷也會參加，球迷屆時仍可見到他最後亮相。

約克維奇 納達爾 瑞士

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