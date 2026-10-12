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網球／澤瑞夫首登「年終球王」 擠下傷兵辛納、小蠻牛爆冷提早落馬

記者曾思儒／即時報導
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德國網球名將澤瑞夫確定拿下2026年「年終球王」頭銜。圖為他10月11日在中國參...
德國網球名將澤瑞夫確定拿下2026年「年終球王」頭銜。圖為他10月11日在中國參加上海大師賽。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

澤瑞夫在辛納膝傷退賽、阿爾卡拉斯提前出局後，確定首度登上世界第一，並以年終球王身分迎接新賽季。

今年奪下兩座大滿貫的德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev），今年確定再達成網球新里程碑，由於現任義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）因膝傷賽季提前告終，西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）上海名人賽又提前出局，澤瑞夫確定下月首度登上世界第一，且將以「年終球王」身分迎接新賽季，締造個人新猷。

ATP宣布，29歲的澤瑞夫將成為最年長的「年終球王」。今年澤瑞夫先在法網終結大滿貫荒，美網再高捧金盃，澳網也打進四強，溫布頓更打進決賽，整年穩定表現加上「絕代雙驕」本季都遇傷病，讓他登頂世界第一。

目前世界排名第3的阿爾卡拉斯，原本也在年終球王競爭行列，但他上海名人賽第三輪敗給比利時伯格斯（Zizou Bergs），提前落馬也退出年終球王爭奪戰。

本季以前，澤瑞夫最佳成績是3闖大滿貫決賽，本季大滿貫金盃、世界第一都到手，他說：「贏下法網和美網對我來說已經是非凡的球季，知道我可以登上年終球王，這是美夢成真。」

澤瑞夫提到，為了追逐球王目標，投入非常多努力和訓練，尤其是經過2022年法網腳踝扭傷的嚴重傷勢。在此之前，他最佳年終成績是2024年的世界第2。

精華 FAQ

  • 主因是現任世界球王辛納因膝傷提早結束賽季，而原本仍有競爭機會的阿爾卡拉斯又在上海名人賽提前出局，兩大對手同時失去追趕空間，讓澤瑞夫提前鎖定年終球王。

  • 他本季先在法網終結大滿貫冠軍荒，接著又拿下美網金盃，澳網打進4強、溫布頓闖進決賽，整體戰績極為穩定，成為登上世界第一的重要基礎。

  • 這不僅是他生涯首次成為世界第一，也代表他將以年終球王身分迎接新賽季，並成為ATP史上最年長的年終球王之一，對他而言是多年努力後的重要突破。

辛納 溫布頓 法網

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