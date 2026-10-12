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網球／鄭欽文北京奪冠女單排名狂升 謝淑薇女雙掉出前10

記者曾思儒／即時報導
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鄭欽文向觀眾比愛心。(路透)
鄭欽文向觀眾比愛心。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

鄭欽文在北京女網賽奪下生涯首座WTA 1000冠軍，世界排名大升31名回到第23；謝淑薇則因女雙排名小幅下滑，暫時掉出前10。

2024年打下巴黎奧運女單金牌的中國網將鄭欽文，登上生涯巔峰後卻也曾因手肘傷勢，世界排名掉出百大，但北京女網賽她再次證明身手，打進決賽先創歷史，11日決賽再以7：5、6：4力退今年法網奪冠的俄羅斯新星安德瑞娃（Mirra Andreeva），贏得生涯第一座WTA 1000等級大賽金盃。

憑藉這座冠軍，鄭欽文世界排名狂升31名，回到第23位。

「我終於再次成為創造新歷史的人。」鄭欽文不僅迎接生涯第一座WTA 1000等級金盃，更是地主選手首度在北京女網賽封后，「我一直都想超越自己，因為每個人都在問我2024年的成就有多麼偉大，我總是說，最好的還在未來。」

今年參賽過程曾「教育」中國球迷如何看球，鄭欽文透露，雖無法具體說離自己巔峰時期還有多遠，但的確達成前所未有的成就，現在也還有很多成就待解鎖，自己也都想去完成，堵住外界的閒言閒語，「這樣以後這些人就無話可說了。」

哈薩克「愛司女王」芮芭奇娜（Elena Rybakina）北京賽雖首戰就暴冷落馬，本周仍續坐球后。女雙世界排名部分，「一姊」謝淑薇從第10小幅下滑到第11，名古屋亞運一起拍下金牌的「小鋼炮」梁恩碩從第21上升一席到第20位，詹皓晴排名從40名升到38，吳芳嫺排名從53下滑到52位。

精華 FAQ

  • 鄭欽文先闖進決賽創下歷史，接著以7：5、6：4擊敗安德瑞娃，拿下生涯首座WTA 1000等級冠軍，也是北京女網賽首位地主封后的選手。

  • 憑藉北京站冠軍，鄭欽文世界排名一口氣狂升31名，從先前低潮中回升到第23位，顯示她在傷癒後迅速找回頂尖競爭力。

  • 謝淑薇的女雙排名從第10小幅下滑到第11，暫時掉出前10；梁恩碩升到第20，詹皓晴升至第38，吳芳嫺則微降到第52位。

謝淑薇 鄭欽文 巴黎奧運

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