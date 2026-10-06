約克維奇收退賽「大禮」 第7次奪得中網男單冠軍

約克維奇獲中網男單冠軍。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 約克維奇在中網男單決賽擊敗因左內收肌拉傷退賽的德米納爾，第7度奪冠並延續34場不敗，還締造連續21年都有巡迴賽冠軍的紀錄。

2026中國網球公開賽6日晚再現曲折劇情。男單決賽中，澳洲 選手德米納爾在第二盤退賽，塞爾維亞名將約克維奇 第七次捧得中網男單冠軍，並將自己的中網男單不敗紀錄延續至34場。

這是約克維奇時隔11年再次來到中網賽場，自2009年首次參賽起，他曾6次參賽，6次奪冠。此次決賽對陣雙方半決賽勝出的過程都堪稱戲劇性。約克維奇的對手梅德維夫因擊球打中觀眾被直接判敗，德米納爾則收下胡爾卡奇的退賽「大禮」得以晉級。

本場比賽是雙方第五次交手，此前四次約克維奇取得三勝一負佔據上風。開局階段兩名選手都打得較為保守，多次打出精彩的多拍相持。約克維奇幾次嘗試主動放小球，都被對手憑藉跑動化解。雙方各自保發，比賽進入「搶七」。德米納爾第一個發球分即回球下網。比分來到6:3時，德米納爾正手回球再次失誤，約克維奇以7:6（3）贏下第一盤。

盤間休息階段，兩人均請求了醫療暫停，約克維奇留在場內，德米納爾則是離場接受了治療。回到賽場後，德米納爾在第二盤首局成功保發取得1:0領先，但隨即因左內收肌拉傷申請退賽。約克維奇因而直接勝出，第七次捧得中網男單冠軍。

從四分之一決賽開始，約克維奇接連戰勝了茲維列夫、梅德韋傑夫和德米納爾三位世界排名前十的選手。他表示，這個冠軍對他來說有著特別的意義：「今年對我來說很有挑戰，我經歷了很多起伏。顯然，當我感覺良好的時候，我依然能在最高水平賽場上競技。」

時隔11年重回中網賽場並再度奪冠，約克維奇感慨萬千：「我總會想到我手捧獎盃的樣子，尤其是在這裡，這個我從未輸過球的地方。但我也很清楚，11年過去了，如今的現實情況已經有所不同。」他還特別感謝了到場的中國球迷，並隨著現場球迷一起用中文說了「加油」。

這是約克維奇本賽季首個單打冠軍，他因此成為公開賽時代首位連續21年都贏下巡迴賽冠軍頭銜的男子選手。同時他也憑藉中網單打34場全勝的成績，繼續擴大公開賽時代男單選手在單一賽事的最佳連勝開局紀錄。