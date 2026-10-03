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美網封后首戰失利 芮芭奇娜中網爆冷輸給排名118

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美網封后首戰失利 芮芭奇娜中網爆冷輸給排名118

中央社／北京3日綜合外電報導
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芮芭奇娜10月3日在中國網球公開賽女單爆冷出局。（美聯社）
芮芭奇娜10月3日在中國網球公開賽女單爆冷出局。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

美網冠軍芮芭奇娜在中國公開賽首戰不敵世界第118的恰拉耶娃爆冷出局；男單則由澤瑞夫擊敗商竣程，晉級後將對決約克維奇。

新科美網冠軍兼世界球后芮芭奇娜（Elena Rybakina），3日在中國網球公開賽首戰爆冷，以6：3、4：6、3：6不敵非種子的恰拉耶娃。排名118的恰拉耶娃，也創下WTA史上逆轉球后的最低排名紀錄。

路透社報導，手握3座大滿貫冠軍的芮芭奇娜，3日在國際女子網球協會（WTA）千分等級的中國公開賽出師不利。芮芭奇娜上個月才在美網擊敗衛冕的莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），這是她自美網冠軍戰後首度出賽。

芮芭奇娜先前放棄哈薩克隊的金恩盃決賽圈（Jean King Cup Finals）賽事，她形容那是體能負荷沉重的一個月。

現年24歲、生於俄羅斯的恰拉耶娃（Alina Charaeva）目前世界排名118。她擊敗芮芭奇娜後，成為自1975年WTA機制建立以來，排名最低且能在先輸1盤後，還能逆轉擊敗球后的選手。

恰拉耶娃3日撐過芮芭奇娜開賽的猛攻後，8次破發機會把握住5次，首發得分率達76%。芮芭奇娜3日出現7次雙發失誤，苦戰2小時11分鐘之後不敵對手。恰拉耶娃下一輪將對上英國的卡塔爾（Sonay Kartal）。

男子方面，頭號種子德國的澤瑞夫（Alexander Zverev）以6：0、6：3橫掃地主希望商竣程（Shang Juncheng）。

澤瑞夫剛在美網奪冠，並協助歐洲隊贏得拉沃盃（Laver Cup），他將在8強賽對上24度贏得大滿貫冠軍的名將約克維奇（Novak Djokovic）。

現年39歲的約克維奇，在中國網球公開賽保持31戰全勝的完美成績，同時也以6座冠軍保有賽會紀錄。

精華 FAQ

  • 芮芭奇娜以6：3先拿下首盤，但之後被恰拉耶娃連追2盤逆轉。她全場出現7次雙發失誤，且在2小時11分鐘的拉鋸戰中未能守住優勢。

  • 世界排名118的恰拉耶娃，成為自1975年WTA機制建立以來，排名最低且能在先輸1盤後逆轉擊敗球后的選手，寫下賽史新頁。

  • 頭號種子澤瑞夫以6：0、6：3橫掃商竣程晉級8強，下一戰將對上約克維奇；約克維奇在中國公開賽保持31戰全勝，並握有6座冠軍。

德國 俄羅斯

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