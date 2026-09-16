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美網情緒失控代價多高？莎芭蓮卡冠軍沒了還被罰7500元

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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白俄羅斯網球名將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）。（美聯社）
白俄羅斯網球名將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）。（美聯社）

據紐約郵報報導，白俄羅斯網球名將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）在美網決賽失利，情緒失控也讓她付出代價。

世界球后莎芭蓮卡在周六於亞瑟艾許球場（Arthur Ashe Stadium）舉行的女子單打決賽中，苦戰三盤不敵哈薩克選手芮芭奇娜（Elena Rybakina）。賽後，她因在場邊連續摔砸球拍，被罰款7500美元。

比賽結束後，這名白俄羅斯球員坐在場邊座椅上，接連數次將球拍狠狠砸向地面，最後更將球拍扔到一旁。

這只是莎芭蓮卡當天情緒激烈的一幕。另一個插曲發生在頒獎典禮開始前，當攝影機對準正與團隊坐在一起等待頒獎的莎芭蓮卡時，她直接對攝影師喊道，「滾開（f–k off）」。

談到自己賽後難以控制的情緒時，莎芭蓮卡在記者會上表示，「當你在大滿貫決賽中落敗，而且原本是為了挑戰三連冠而來，要控制自己的情緒真的非常困難。」

「所以，我只是想把情緒釋放出來。因為如果我把這些情緒全部壓在心裡，不管是在現在、在這裡，還是在球場上的其他時刻，我可能根本說不出一句話，或者會在那裡做出一些不太好的事情。」莎芭蓮卡並表示，「所以，我只是想把所有的怒氣和失望都發洩出來。」

莎芭蓮卡原本力拚美網三連冠，但最終以4-6、7-5、2-6的比分，三盤不敵芮芭奇娜。這場勝利也讓芮芭奇娜登上世界排名第一。

莎芭蓮卡在第二盤逐漸找回比賽節奏，並成功將比賽拖入決勝盤。然而進入第三盤後，她的情緒似乎開始影響場上表現，最終未能完成逆轉。

如果成功奪冠，莎芭蓮卡將成為自小威廉絲（Serena Williams）於2012至2014年完成三連冠以來，第一位在這項硬地大滿貫賽事中連續三年奪冠的女子球員。

頒獎典禮上，莎芭蓮卡也坦言自己當下並不想面對這個場合，「現在我最不想做的事情就是發表演說，但我會盡我最大的努力。」

這也是芮芭奇娜今年第二度阻止莎芭蓮卡奪得大滿貫冠軍。

今年一月的澳洲網球公開賽女子單打決賽中，芮芭奇娜就曾擊敗這位28歲球員。此外，她也曾在2022年溫布頓網球錦標賽擊敗加博（Ons Jabeur），拿下個人生涯首座大滿貫冠軍。

談到自己首次贏得美網冠軍，芮芭奇娜在賽後表示，「老實說，我現在真的很難找到合適的詞語。我來參加這項賽事時，完全沒想到會發生這樣的事情。我之前一直受到一點傷勢困擾，但不知怎麼的，一切都站在我這一邊，完美地配合在一起。」

莎芭蓮卡並表示，「老實說，過去 10 年我一直來到這裡參賽，卻從來沒有取得成功，甚至沒有接近過這樣的成績。」我的意思是，這真的太不可思議了。我越來越愛上紐約了。」

精華 FAQ

  • 她在失利後坐在場邊連續摔砸球拍，最後還把球拍扔到一旁，因違反賽場秩序而遭到罰款7500美元，顯示她的情緒當場完全失控。

  • 她表示，自己在大滿貫決賽落敗、又是為了三連冠而來，情緒非常難以控制，因此只能把怒氣與失望發洩出來，避免把壓力一直壓在心裡。

  • 芮芭奇娜以4-6、7-5、2-6擊敗莎芭蓮卡，不但拿下生涯首座美網冠軍，也成為本屆賽事新的世界排名第一，同時再度阻止對手奪冠。

白俄羅斯 哈薩克

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