我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

心梗中年才爆發？醫曝3大元凶「恐20歲就埋禍根」：沒感覺最危險

「聯絡不上同事」洛杉磯新聞直升機墜毀3死 自家主播心碎報導

美網／地主爭氣闖決賽 男單決賽收視率創紀錄

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
年度壓軸大滿貫美網剛落幕，德國名將澤瑞夫（右）和地主希望謝爾頓（左）的壓軸對決吸...
年度壓軸大滿貫美網剛落幕，德國名將澤瑞夫（右）和地主希望謝爾頓（左）的壓軸對決吸引320萬收看直播，創下最高收視率。（歐新社）

年度壓軸大滿貫美網剛落幕，德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）和地主希望謝爾頓（Ben Shelton）的壓軸對決吸引320萬收看直播，創下最高收視率。

美國電視台ABC轉播今年美網決賽，根據統計，男單決賽平均收視人數達到320萬，寫下2009年ESPN旗下電視台開始轉播美網來的最高收視率紀錄。

前一天的女單決賽，由新科球后、哈薩克「愛司女王」芮芭奇娜（Elena Rybakina）對決尋求3連霸的白俄羅斯球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），這場前2種子的對決平均收視人口270萬人，比起去年也高出百分之13。

今年美網8強賽在ESPN的平均收視人口是130萬人，謝爾頓和尋求連霸的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）上演史詩級五盤對決，儘管比賽結束時已經凌晨3點33分，成賽史最晚結束的比賽，平均收視仍達160萬人，且有近97萬人最後時刻仍熬夜見證謝爾頓最後擊退阿爾卡拉斯。

男單4強賽由謝爾頓和帝亞佛（Frances Tiafoe）上演的「地主內戰」，平均收視率310萬人，同樣締造ESPN男單四強賽紀錄。

本屆美網ESPN平均收視120萬人，是2022年來最多觀看的一屆賽事。

精華 FAQ

  • ABC轉播的男單決賽平均收視人數達320萬，寫下2009年ESPN旗下電視台開始轉播美網以來的最高紀錄，顯示賽事關注度極高。

  • 謝爾頓不僅闖進男單決賽，4強還與帝亞佛上演地主內戰，平均收視310萬人；8強對阿爾卡拉斯之戰也吸引160萬人深夜守看。

  • 女單決賽平均收視270萬人，比去年成長13%；本屆ESPN整體平均收視120萬人，為2022年以來最多觀看的一屆美網賽事。

哈薩克 德國

上一則

網球／新科美網冠軍芮芭奇娜：無法想像和小威一樣打到40歲

延伸閱讀

美網男單決賽 票價一度跌至361元

美網男單決賽 票價一度跌至361元
謝爾頓淘汰阿爾卡拉斯 今年美網決賽確定有地主選手

謝爾頓淘汰阿爾卡拉斯 今年美網決賽確定有地主選手
美網／謝爾頓苦戰4盤擊退同鄉帝亞佛 決賽迎戰澤瑞夫

美網／謝爾頓苦戰4盤擊退同鄉帝亞佛 決賽迎戰澤瑞夫
美網／四盤拍下地主希望 澤瑞夫封王 單季第2座大滿貫入袋

美網／四盤拍下地主希望 澤瑞夫封王 單季第2座大滿貫入袋

熱門新聞

芮芭奇娜（右）在美國網球公開賽女單決賽以6：4、5：7、6：2擊敗白俄羅斯球后莎芭蓮卡（左）。(路透)

扳倒莎芭蓮卡 世界第1芮芭奇娜美網封后

2026-09-12 18:57
皮爾斯布洛斯南觀看美網男單決賽。（美聯社）

美網鏡頭彩蛋 攝影師拍0:07 導播切換皮爾斯布洛斯南

2026-09-14 01:21
澤瑞夫美網封王。（路透）

美網／4歲確診糖尿病 澤瑞夫封王哽咽感謝「堅強的母親」

2026-09-13 20:48
2006年美網女單冠軍莎拉波娃（右）親自將冠軍獎盃交給芮芭奇娜。(路透)

美網／相差20屆的女單冠軍 莎娃驚喜現身頒獎給芮芭奇娜

2026-09-12 19:40
中國好手鄭欽文未能晉級美網四強。（路透）

美網╱鄭欽文致命雙失誤止步8強 芮芭奇娜登頂世界第一

2026-09-09 14:11
美國隊球星史都華(左)在冠軍戰攻守俱佳，率隊奪得本屆世界盃后座。圖為她與隊友格雷開心的咬住金牌。(路透)

世界盃女籃 美擊敗法國封后 隊史第12座冠軍

2026-09-13 18:55

超人氣

更多 >
欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出

欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出
億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...

億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...
有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈

有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈
麥當勞免費送雙層起司漢堡 只限這一天

麥當勞免費送雙層起司漢堡 只限這一天
泰王夫婦出訪竟自己開飛機 雨中駕波音737 駕駛艙畫面曝光

泰王夫婦出訪竟自己開飛機 雨中駕波音737 駕駛艙畫面曝光