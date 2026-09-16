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網球／新科美網冠軍芮芭奇娜：無法想像和小威一樣打到40歲

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芮芭奇娜因為個性冷靜，被球迷封為「冰冷女王」。（路透）
芮芭奇娜因為個性冷靜，被球迷封為「冰冷女王」。（路透）

哈薩克名將芮芭奇娜（Elena Rybakina）今年在美網女單擊敗莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）奪下生涯第3座大滿貫冠軍，並成為哈薩克首位登上女子世界排名第1的球員。不過，27歲的芮芭奇娜坦言，目前難以想像自己會像小威廉絲（Serena Williams）及大威廉絲（Venus Williams）等傳奇球星一樣，持續征戰至30多歲甚至40多歲。

身高184公分的芮芭奇娜在場上以冷靜沉著的表現著稱，目前生涯已拿下14座WTA巡迴賽冠軍，過去1年更接連贏得WTA年終賽、澳洲網球公開賽" rel="172247">澳洲網球公開賽及美網3座重要冠軍。

談到未來是否會繼續職業生涯至30多歲後期甚至40多歲，芮芭奇娜坦率表示：「目前來說，我會說不會。」她解釋：「我覺得從身體上來說非常困難。我可以說，我無法想像自己會打到那麼老，但我們拭目以待。」

無論10年後是否仍在職業巡迴賽場上，芮芭奇娜已經在網球史留下重要紀錄。她成為首位代表哈薩克登上世界排名第1的球員，對於這個網球文化仍在發展中的國家而言，她認為這項成就「意義重大」。

芮芭奇娜從小便展現冷靜個性，她最初曾跟隨姊姊安娜的腳步，嘗試體操及花式滑冰，但因為身高太高，後來父親建議姊妹倆改打網球。

「姊姊馬上就說她不喜歡。」芮芭奇娜回憶，自己最初因為姊姊沒有一起打而有些難過，但幾天後便愛上網球。

她表示，父母從小就教導她控制情緒。她回憶：「我還是青少年球員時，他們總是告訴我，『拜託，不要哭。』你知道孩子就是這樣，你真的需要保持專注，不要讓情緒控制自己，因為我們都知道，當你感到挫折時，就會想摔球拍。」

即使贏得大滿貫冠軍，球迷也不太可能看到她突然倒地或激動跳躍慶祝。芮芭奇娜說：「我覺得那不是我。我一直都是在沒有倒在球場上的情況下贏得冠軍，所以我也不知道要發生什麼事，才會讓我那樣做。而且老實說，我不覺得自己需要刻意把慶祝做得那麼誇張。」

她也坦言，即使感到開心，自己從小就不太會表現出強烈的慶祝情緒，這就是她一直以來的性格。

精華 FAQ

  • 她表示目前不太能想像自己會繼續打到30多歲後期甚至40歲，認為身體負荷會非常吃力。不過她也說，未來仍有變數，仍可拭目以待。

  • 她擊敗莎芭蓮卡拿下生涯第3座大滿貫，也是過去1年內的重要冠軍之一，並成為首位代表哈薩克登上女子世界排名第1的球員，意義重大。

  • 她從小被父母要求控制情緒，避免因挫折而失去專注，因此形成冷靜沉著的風格。即使奪冠，她也不太會激動倒地或誇張慶祝。

澳洲網球公開賽 哈薩克 澳洲

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