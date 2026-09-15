網球／紐約行「三喜臨門」芮芭奇娜鎖定法網 挑戰全滿貫

芮芭奇娜挑戰完成生涯「全滿貫」。(美聯社)

哈薩克「愛司女王」芮芭奇娜（Elena Rybakina）不只成為新科世界球后、迎接生涯第一座美網金盃，還成為第一位取得WTA年終賽資格的女將，堪稱「三喜臨門」，她也透露接續目標就是繼續奪下大賽冠軍，尤其是還沒拿過的法網 金盃，挑戰完成生涯「全滿貫」。

芮芭奇娜2022年溫布頓 首度在大滿貫登頂，今年澳網迎接第二冠，加上上周末美網登頂，生涯三座大滿貫都在不同球場。累積3座大滿貫在手的新科球后提到，大賽有好成績一直是目標，「你想要贏下它們，所以我要全力以赴打好大滿貫，努力找到平衡點，保持穩定。」

「老實說，這項工作永遠沒有結束的時候。」芮芭奇娜也直白說，法網金盃就是接續的鎖定目標。

去年底，芮芭奇娜在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行的年終賽奪下冠軍，決賽正是擊敗今年澳網和美網老對手、白俄羅斯 前球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），今年不但拿到參賽權且是8位選手第一人，年底將到印地安泉尋求衛冕。

今年印地安泉女網賽打進決賽的芮芭奇娜透露，並不知道已經拿到年終賽資格，「感覺很不可思議，一開始登上世界第一壓力就很大，現在又在這裡（美網）贏得冠軍，簡直難以置信，我還需要幾天才能緩過來。 」

這將是芮芭奇娜連續4年在年終賽亮相，她表示在印地安泉有很棒回憶，年終賽感受肯定會不同，「但我絕對會好好享受，希望也能有好表現。」