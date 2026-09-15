網球／美網後行程不停歇 謝爾頓、澤瑞夫台維斯盃再上陣
今年美網首度打進大滿貫決賽，美國好手謝爾頓（Ben Shelton）沒有太多休息時間，確認將代表美國隊參加台維斯盃，接續拉沃盃也不缺席，加入世界隊的行列。
謝爾頓美網決賽雖敗給德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev），仍締造個人在大滿貫的最佳表現，最新世界排名也從第9一口氣上升5位，躋身世界第4。
身為目前的美國「一哥」，謝爾頓本周將率隊前進布拉格，在台維斯盃出戰捷克隊，之後再加入世界隊出戰拉沃盃。
澤瑞夫也將率德國在哈雷出戰克羅埃西亞，接續將在拉沃盃代表歐洲隊，有機會和謝爾頓重演美網決賽對決。
這是謝爾頓第二次參加台維斯盃，美國隊隊友還包括20歲新星勒納．田（Learner Tien）、達姆（Martin Damm）、哈里森（Christian Harrison）和巴黎奧運男雙奪銀的克拉查克（Austin Krajicek）；弗里茲（Taylor Fritz）和保羅（Tommy Paul）缺席。
捷克隊陣容包括門西克（Jakub Mensik）、萊赫茨卡（Jiri Lehecka）、馬哈奇（Tomas Machac）和科普日瓦（Vit Kopriva），周五和周六將和美國在室內硬地賽場上演5點3勝制的對決。
謝爾頓先代表美國隊前往布拉格參加台維斯盃，接著再加入世界隊出戰拉沃盃，等於在美網後幾乎沒有休息時間，持續投入國際團體賽事。 他在美網首度打進大滿貫決賽，雖然不敵澤瑞夫屈居亞軍，仍創下個人最佳大滿貫成績，世界排名也從第9升到第4。 美國隊由謝爾頓領軍，隊友包括田、達姆、哈里森和克拉查克，弗里茲與保羅缺席；捷克隊則有門西克、萊赫茨卡、馬哈奇和科普日瓦，兩隊將在室內硬地進行5點3勝制對決。
精華 FAQ
謝爾頓先代表美國隊前往布拉格參加台維斯盃，接著再加入世界隊出戰拉沃盃，等於在美網後幾乎沒有休息時間，持續投入國際團體賽事。
他在美網首度打進大滿貫決賽，雖然不敵澤瑞夫屈居亞軍，仍創下個人最佳大滿貫成績，世界排名也從第9升到第4。
美國隊由謝爾頓領軍，隊友包括田、達姆、哈里森和克拉查克，弗里茲與保羅缺席；捷克隊則有門西克、萊赫茨卡、馬哈奇和科普日瓦，兩隊將在室內硬地進行5點3勝制對決。
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