網球／今年大滿貫2冠1亞 澤瑞夫：老天看到我了

澤瑞夫親吻美網冠軍獎盃。（美聯社）

今年法網 終結大滿貫「冠軍荒」，德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）13日再迎接另一座大滿貫，他在美網決賽以6：3、7：6（7：2）、5：7、6：2力退「地主希望」謝爾頓（Ben Shelton），讓他直呼努力終於被老天看見。

29歲的澤瑞夫生涯前期有網壇「三巨頭」，現在又有「絕代雙驕」辛納 （Jannik Sinner）和阿爾卡拉斯 （Carlos Alcaraz），從2015年開始11年來雖曾3度闖大滿貫決賽但都飲恨，直到今年法網終於嘗到奪冠滋味，美網再登頂讓他成為網球公開化年代後第4位同年收穫生涯前兩座大滿貫的選手。

「我想老天看到我付出多少努力、經歷多少苦難、承受多少痛苦，我想2026年是之前所有歲月的集大成。」今年四場大滿貫都打進4強、收穫2冠1亞的澤瑞夫也特別感謝自家團隊，有過去十多年的累積，才能有近三個月的兩座大滿貫成果。

謝爾頓原本要挑戰成為2003年洛迪克（Andy Roddick）後的第一位地主冠軍，但美夢被澤瑞夫粉碎，澤瑞夫在頒獎典禮上也打趣說，知道9成99的球迷都希望謝爾頓贏球，很抱歉讓大家失望，但決賽的氣氛仍非常驚人，「就算我知道觀眾是站在我的反方，但大家也總是很公平。」

23歲的謝爾頓也讚澤瑞夫今年表現，列第8種子的地主好手說：「你是世界上最佳球員之一，或許是今年的最好選手。」