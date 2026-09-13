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美網／謝爾頓感謝「幸運星」女友瘋狂趕場 澤瑞夫都致敬

記者曾思儒／即時報導
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謝爾頓拿下美網亞軍。（美聯社）
謝爾頓拿下美網亞軍。（美聯社）

足壇身價最高的女將崔妮蒂（Trinity Rodman）和美國網球好手謝爾頓（Ben Shelton）成美國最強體壇情侶檔，今年謝爾頓一路打進美網決賽，崔妮蒂幾乎場場不缺席，今天決賽也在自身有比賽下從華盛頓趕到紐約，讓謝爾頓十分感動。

24歲的崔妮蒂是NBA傳奇球星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）女兒，目前效力國家女子足球聯賽（NWSL）華盛頓精神（Washington Spirit），今天當地下午1點主場有比賽，她一踢完就趕到紐約，在男友的四盤決賽尾聲進到亞瑟艾許球場。

美網男單決賽是下午2點開打，謝爾頓第三盤把握第12局破發機會，讓比賽進入第四盤，才讓崔妮蒂有機會最後一刻趕上。最終比賽時間共歷時3小時33分鐘，謝爾頓賽後透露，知道女友會趕來，「我知道要趕來這裡幾乎不可能，但即使只是努力嘗試也很瘋狂。」謝爾頓還提到，崔妮蒂幾乎在自己輸球時抵達，拚命趕場卻是如此結果，感覺或許很不好。

頒獎典禮時，鏡頭捕捉到崔妮蒂多次拭淚，連奪冠的德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev）都向這位拿過奧運金牌的足壇名將致意，他幽默說：「崔妮蒂，我想你今天有場比賽，妳也幹得好。妳通常是幸運星，今天不是，但通常有用。」

精華 FAQ

  • 崔妮蒂先在華盛頓精神主場踢完下午1點的比賽，再立刻趕往紐約，最終在謝爾頓美網男單決賽尾聲進入亞瑟艾許球場，展現驚人的行程安排。

  • 謝爾頓賽後表示，知道女友要趕來幾乎不可能，但她仍努力嘗試讓他非常感動，也替她趕場卻碰上自己輸球的結果感到不捨。

  • 澤瑞夫頒獎時特別向崔妮蒂致意，幽默表示她今天也有比賽、已經表現得很好，還說她平常是謝爾頓的幸運星，只是今天沒有發揮作用。

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