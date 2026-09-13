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愛爾蘭高球賽 勞瑞封王 川普自家球場頒獎

中央社／愛爾蘭敦貝格13日綜合外電報導
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川普頒發獎盃給名將勞瑞。（歐新社）
川普頒發獎盃給名將勞瑞。（歐新社）

美國總統川普今天攜家人在自家球場觀賞愛爾蘭高球公開賽。地主名將勞瑞（Shane Lowry）最後以破紀錄成績封王，川普除親自頒發獎盃，更宣布將取消愛爾蘭威士忌關稅

路透報導，川普在為期48小時的愛爾蘭訪問行程中，昨天先在都柏林（Dublin）會晤政界領袖，然後來到位於敦貝格（Doonbeg）川普國際高爾夫球場（Trump International Golf Links）觀賽。他今天將冠軍盃頒給愛爾蘭名將勞瑞，這也是勞瑞二度在這項比賽封王。

勞瑞昨天即以低於標準桿8桿的球場紀錄領先，今天僅差1桿就又追平紀錄，最終他在第18洞推進博蒂，以低於標準桿23桿的總桿數奪冠。

川普談到勞瑞時說：「他簡直不可思議，是個了不起的人。」隨後他宣布將取消愛爾蘭威士忌關稅，現場民眾更是歡聲雷動。

勞瑞賽後向家人致意時一度強忍淚水，他感謝川普與愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）出席賽事，並表示能有美國總統親臨現場，實在令人驚喜。

勞瑞是2019年英國公開賽冠軍，他2009年曾以業餘身分在愛爾蘭公開賽奪冠，成為史上第3位贏下歐巡賽的業餘選手。17年後，他以領先第2名11桿的破紀錄差距，再次於家鄉父老前封王。

川普頭戴USA字樣球帽迎接勞瑞，他表示勞瑞「打得很好」；勞瑞則說能有美國總統一旁觀戰，感覺「有些瘋狂」。

儘管數千名反川普示威者昨天在都柏林遊行，川普今天仍受到當地民眾熱烈歡迎。他連續兩天都在球場觀戰，陪同的有兒子小川普（Donald Trump Jr.）與艾瑞克（Eric Trump），以及部分孫子女。

曾獲高球四大賽冠軍的科普卡（Brooks Koepka）與並列賽事第2的利德（Patrick Reed），今天也陪同川普觀戰。

川普集團是在2014年買下這座高球度假村，也是當地300人口的主要雇主，球場有些人還戴著「讓美國再次偉大」字樣的帽子。

退休人士墨菲（Kathryn Murphy）肯定川普對當地經濟的貢獻，她說：「他當然會有批評者，也有人在政治立場上不開心」。「我相信他還有其他事要忙，但能請他來這裡真是莫大榮幸，因為美國一直是愛爾蘭的好朋友。」

精華 FAQ

  • 勞瑞最終在第18洞推進博蒂，以低於標準桿23桿的總成績奪冠，不但完成逆轉，也以破紀錄表現第二度稱王，展現主場作戰的強大穩定性。

  • 川普帶著家人到自家敦貝格球場觀賽，並親自把冠軍盃頒給勞瑞，還公開讚美他表現出色，讓整個頒獎現場成為媒體焦點。

  • 川普宣布將取消愛爾蘭威士忌關稅，消息一出立刻引發現場民眾歡聲雷動，也為這場高球賽增添了明顯的政治與經濟意涵。

川普 關稅

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