美網男單決賽 票價一度跌至361元

美網男單決賽，德國名將澤瑞夫封王。(歐新社)

美網公開賽(US Open)男單決賽，德國 名將澤瑞夫(Alexander Zverev)以6：2、7：6、5：7、6：2力克地主好手謝爾頓(Ben Shelton)，勇奪個人第2座大滿貫冠軍。

路透報導，這場見證網球歷史的賽事，門票價格卻暴跌了27%。

TicketData.com網站顯示，13日決賽最低票價388元，與過去三天相比，下跌27%。原先謝爾頓在黃金時段的半決賽中擊敗同胞帝亞佛(Frances Tiafoe)以來的24小時，最低票價一直保持相對穩定。12日下午，票價一度跌至361元，隨後回升至400元，並在晚上11點再次下跌。

TicketData.com網站顯示，本屆賽事前15天的平均入場費為246元，低於去年同期的313元。12日哈薩克名將芮芭奇娜(Elena Rybakina)與白俄羅斯球后莎芭蓮卡(Aryna Sabalenka)之間的女單決賽入場費最終定為314元，較前3天下降20%。芮芭奇娜以6：4、5：7、6：2擊敗兩屆衛冕冠軍，以新任世界第1身分捧起美網冠軍獎盃。

23歲的謝爾頓是8號種子，這是他首次闖入大滿貫決賽。謝爾頓也是自1996年華盛頓(MaliVai Washington)在溫網(Wimbledon)決賽中失利以來，第一位闖入大滿貫決賽的美國非裔男子選手。

賽前談到跟隨傳奇球星艾許的腳步踏上美網決賽場上，謝爾頓曾說，「我百感交集。我的父母為了讓我走到今天這一步付出了很多，我非常需要球迷們的支持與鼓勵。我會全力以赴、拚盡全力，希望大家都能來為我加油，讓我們為了美國而戰！」