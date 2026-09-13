我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民調：曼達尼執政 獲近6成紐約市民認可

普發5000元 錢從哪裡來？川普：共和黨勝選就沒問題

美網男單決賽 票價一度跌至361元

編譯彭馨儀／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美網男單決賽，德國名將澤瑞夫封王。(歐新社)
美網男單決賽，德國名將澤瑞夫封王。(歐新社)

美網公開賽(US Open)男單決賽，德國名將澤瑞夫(Alexander Zverev)以6：2、7：6、5：7、6：2力克地主好手謝爾頓(Ben Shelton)，勇奪個人第2座大滿貫冠軍。

路透報導，這場見證網球歷史的賽事，門票價格卻暴跌了27%。

TicketData.com網站顯示，13日決賽最低票價388元，與過去三天相比，下跌27%。原先謝爾頓在黃金時段的半決賽中擊敗同胞帝亞佛(Frances Tiafoe)以來的24小時，最低票價一直保持相對穩定。12日下午，票價一度跌至361元，隨後回升至400元，並在晚上11點再次下跌。

TicketData.com網站顯示，本屆賽事前15天的平均入場費為246元，低於去年同期的313元。12日哈薩克名將芮芭奇娜(Elena Rybakina)與白俄羅斯球后莎芭蓮卡(Aryna Sabalenka)之間的女單決賽入場費最終定為314元，較前3天下降20%。芮芭奇娜以6：4、5：7、6：2擊敗兩屆衛冕冠軍，以新任世界第1身分捧起美網冠軍獎盃。

23歲的謝爾頓是8號種子，這是他首次闖入大滿貫決賽。謝爾頓也是自1996年華盛頓(MaliVai Washington)在溫網(Wimbledon)決賽中失利以來，第一位闖入大滿貫決賽的美國非裔男子選手。

賽前談到跟隨傳奇球星艾許的腳步踏上美網決賽場上，謝爾頓曾說，「我百感交集。我的父母為了讓我走到今天這一步付出了很多，我非常需要球迷們的支持與鼓勵。我會全力以赴、拚盡全力，希望大家都能來為我加油，讓我們為了美國而戰！」

精華 FAQ

  • 德國名將澤瑞夫在美網男單決賽擊敗地主好手謝爾頓，比分為6：2、7：6、5：7、6：2，順利拿下個人第2座大滿貫冠軍。

  • 因為決賽門票價格在賽前明顯下滑，TicketData.com顯示最低票價一度跌至361元，之後回升至400元，13日最低票價則為388元。

  • 23歲的謝爾頓是8號種子，首次闖入大滿貫決賽，也成為自1996年華盛頓在溫網失利以來，首位進入大滿貫決賽的美國非裔男子選手。

德國

上一則

MLB／波士頓芬威球場 出現巨型TAIWAN排字

延伸閱讀

美網／四盤拍下地主希望 澤瑞夫封王 單季第2座大滿貫入袋

美網／四盤拍下地主希望 澤瑞夫封王 單季第2座大滿貫入袋
美網／擊敗卡察諾夫 澤瑞夫連3大滿貫賽闖決賽：幽默感幫了我

美網／擊敗卡察諾夫 澤瑞夫連3大滿貫賽闖決賽：幽默感幫了我
美網／謝爾頓苦戰4盤擊退同鄉帝亞佛 決賽迎戰澤瑞夫

美網／謝爾頓苦戰4盤擊退同鄉帝亞佛 決賽迎戰澤瑞夫
美網／地主男將這屆超爭氣 至少3人擠進8強

美網／地主男將這屆超爭氣 至少3人擠進8強

熱門新聞

芮芭奇娜（右）在美國網球公開賽女單決賽以6：4、5：7、6：2擊敗白俄羅斯球后莎芭蓮卡（左）。(路透)

扳倒莎芭蓮卡 世界第1芮芭奇娜美網封后

2026-09-12 18:57
中國網球女將鄭欽文(圖)7日在美國網球公開賽中，最終以直落二（7-5、6-3）橫掃斯威雅蒂，順利挺進美網 8 強。(歐新社)

首盤0比5大逆轉 鄭欽文擊敗斯威雅蒂 闖進美網8強

2026-09-07 15:58
2006年美網女單冠軍莎拉波娃（右）親自將冠軍獎盃交給芮芭奇娜。(路透)

美網／相差20屆的女單冠軍 莎娃驚喜現身頒獎給芮芭奇娜

2026-09-12 19:40
中國好手鄭欽文未能晉級美網四強。（路透）

美網╱鄭欽文致命雙失誤止步8強 芮芭奇娜登頂世界第一

2026-09-09 14:11
大坂直美遭淘汰。(路透)

美網／大坂直美淘汰 芮芭奇娜8強迎戰鄭欽文

2026-09-07 20:07
克拉克表現嚴重低迷，也反映出美國女籃在小組賽第2戰對義大利的舉步維艱。 （美聯社）

世界盃女籃／義大利差點大爆冷 美國隊僅拿55分創半世紀最慘紀錄

2026-09-07 01:30

超人氣

更多 >
日本AV女優倉木華驚傳離世 網傳遭男友暴力 生前「最後留言」曝光

日本AV女優倉木華驚傳離世 網傳遭男友暴力 生前「最後留言」曝光
汽車很少開？為何仍須定期更換機油

汽車很少開？為何仍須定期更換機油
中學者：統一已進入衝刺階段 美國愈來愈無力阻撓

中學者：統一已進入衝刺階段 美國愈來愈無力阻撓
讀書很會、出社會卻踢鐵板 3星座一離開課本就手忙腳亂

讀書很會、出社會卻踢鐵板 3星座一離開課本就手忙腳亂
英版「周六夜現場」嘲諷哈梅 查理問：Netflix的錢花光了？

英版「周六夜現場」嘲諷哈梅 查理問：Netflix的錢花光了？