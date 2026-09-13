美網／4歲確診糖尿病 澤瑞夫封王哽咽感謝「堅強的母親」

澤瑞夫美網封王。（路透）

德國 網球名將澤瑞夫（Alexander Zverev）13日在美國網球公開賽男單決賽擊敗美國球手謝爾頓（Ben Shelton），奪得個人第2座大滿貫冠軍。頒獎儀式上，他將致詞中最長的一段留給沒有到場觀看比賽的母親，談及自己4歲時確診糖尿病 後數度哽咽，感謝母親始終相信他能追逐網球夢。

澤瑞夫以6：3、7：6（7：2）、5：7、6：2擊敗謝爾頓，3個月內連奪第2座大滿貫冠軍。賽後致詞時，他說：「我其實還想感謝一個從來不看我比賽的人，但她是我網球生涯中，以及我整個人生中最重要的人。」

他隨後提到，自己4歲時被診斷患有糖尿病，「當你的4歲兒子被診斷患有糖尿病，而醫生告訴你，這個孩子未來的生活和運動將受到非常、非常大的限制，這時候需要一位非常、非常堅強的母親，走出診間後告訴自己：『我的兒子想成為什麼，就讓他成為什麼。』」說到這裡，他一度難掩情緒，兩次停頓才完成致詞。

澤瑞夫表示：「這種疾病不會定義我們，如果他想成為網球員，他就會成為網球員；如果他想做其他事情，他就做其他事情。」他又說，很高興一家人一路克服這些困難，走到今天。

他最後再次感謝母親：「我的母親是我認識的人當中最重要、最堅強的人，因為她所做的一切，需要一位難以置信地堅強的女性才能做到。所以也要謝謝她。」

▲ 影片來源：instagram平台＠usopen（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

美網決賽 兩度施打胰島素

澤瑞夫自4歲起便患有第1型糖尿病，這場決賽期間曾兩度注射胰島素。他的母親伊蓮娜（Irina Zvereva）曾是職業網球員，擁有單手反拍，並曾擔任小兒子的主要教練，直至他13、14歲左右。澤瑞夫過去曾表示，自己的反拍技術「100%」得益於母親從小的訓練。

伊蓮娜亦曾公開談及兒子確診後的經歷，形容最初幾年「非常、非常難以控制」。澤瑞夫則曾表示，母親很早便培養出他的技術，因此自己能走上職業網壇也有母親的功勞。

澤瑞夫美網封王，親吻獎盃。（路透）