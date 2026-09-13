美網／謝爾頓不敵澤瑞夫「拿盤子」女友崔妮蒂心疼落淚

謝爾頓(左)不敵澤瑞夫，美網拿亞軍。（美聯社）

美國足壇身價最高的女將崔妮蒂（Trinity Rodman）和美國網球好手謝爾頓（Ben Shelton）成今年美網「最閃」的體壇情侶，崔妮蒂一路見證男友挺進生涯第一座大滿貫決賽，今天在自身有比賽下更趕場到紐約，只是謝爾頓最終四盤敗給頭號種子澤瑞夫（Alexander Zverev），讓穿著男友圖像上衣的崔妮蒂在觀眾席心疼落淚。

24歲的崔妮蒂是NBA 傳奇球星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）女兒，不同於父親在籃球場有舉足輕重地位，崔妮蒂的運動細胞在足球場綻放光芒，2021年獲得美國女足聯賽最佳新秀和年度年輕球員，2022年獲得國家女子足球聯賽（NWSL）華盛頓精神（Washington Spirit）4年總值110萬美金的延長合約，成為美國女足最高薪選手，今年續約後年薪突破200萬美元。

崔妮蒂和謝爾頓去年公開戀情，兩人常彼此出席對方比賽，今年美網崔妮蒂在自身有賽事下仍兩頭跑，第二輪時還穿上「我愛男朋友」的上衣高調示愛。

23歲的謝爾頓一路打進決賽，和崔妮蒂的戀情也成球場外的話題，不過今天美網決賽紐約時間下午2點開打，崔妮蒂自身的賽事下午1點在華盛頓舉行，兩場賽事撞期加上城市不同，崔妮蒂看似無法出席男友的重要時刻，但她卻在最後時刻出現在謝爾頓的球員包廂，看男友沒能捧起金盃也難過落淚。

謝爾頓頒獎典禮上除感謝球迷、主辦單位和恭賀對手澤瑞夫，也特別提及最強大的後盾，感謝在專屬包廂的力量，並在上萬觀眾前說「我愛你們」，再度逼出崔妮蒂眼淚。

男友謝爾頓落敗後，崔妮蒂（中）哭了。(美聯社)