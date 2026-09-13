美網／帶傷奪冠又登球后 芮芭奇娜告白：愈來愈愛紐約了

新科球后、哈薩克「愛司女王」芮芭奇娜12日世界第一和美網冠軍金杯一併到手。 （歐新社）

延續澳網 決賽奪勝劇本，新科球后、哈薩克 「愛司女王」芮芭奇娜（Elena Rybakina）12日美網決賽以6：4、5：7、6：2粉碎白俄羅斯 現任球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）的3連霸美夢，世界第一和冠軍金杯一併到手，雙喜臨門的新科球后也露出笑容，直說這些都非預期。

在場上總是看不出太多情緒的芮芭奇娜頒獎典禮時提到，很難用文字形容心情，「老實說，我沒想過這次比賽會有這樣結果。」過去7度參加美網，她最佳成績是去年的第四輪，今年不但突破還直接帶走金盃和550萬美元的破紀錄獎金。

明天將成為新科世界第一的芮芭奇娜透露，自己有些傷勢在身，但一切都往有利的方向走，連過去從沒成功的紀錄都在今年發生，「這次完全不同，太不可思議了，我愈來愈愛紐約了。」

這座金盃是芮芭奇娜生涯第3座大滿貫，她同年奪下澳網和美網冠軍後，也加入2016年的德國前球后柯波兒（Angelique Kerber）和24年的莎芭蓮卡行列，成為2000年後同年包辦兩座硬地大滿貫金盃的選手。

莎芭蓮卡的球后周數將停在99周，芮芭奇娜賽後記者會上表示，相信明天起床會有很不一樣的感受，「感覺如釋重負，因為過去兩三周你一直在做這些日常準備，這很辛苦，也很讓人緊張。我想，醒來後知道自己取得如此巨大的成就，感覺一定會很棒。」