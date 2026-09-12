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美網／失球后寶座又輸了冠軍 莎芭蓮卡場邊失控摔拍

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莎芭蓮卡輸掉美網冠軍，摔爛球拍。（美聯社）
莎芭蓮卡輸掉美網冠軍，摔爛球拍。（美聯社）

白俄羅斯網球名將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）12日在美國網球公開賽女單決賽不敵哈薩克選手芮芭奇娜（Elena Rybakina），以4：6、7：5、2：6落敗，無緣完成美網女單3連霸。比賽結束後，莎芭蓮卡情緒失控，在場邊將球拍重摔在地，成為這場決賽最受矚目的畫面之一。

紐約郵報報導，比賽結束後，轉播鏡頭先跟隨芮芭奇娜向現場觀眾致意，隨後切到坐在長椅上的莎芭蓮卡，只見她拿起球拍猛砸地面，之後將球拍丟到一旁。照片顯示，她之後坐在場邊，腿上放著已經損壞的球拍。

▲ 影片來源：x平台＠Tiempodetenis1（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

莎芭蓮卡賽後接受記者訪問時坦言，很難控制輸掉大滿貫決賽時的情緒。「當你輸掉大滿貫決賽，而且當時還想要完成3連霸，真的很難控制自己的情緒。」

她說：「所以我只是想讓它釋放出來。如果我把這些情緒憋在心裡，當時在場上，我可能一句話都說不出來，或者會做出不太好的反應。所以，我只是想讓所有的怒氣和失望都釋放出來。」

這也是芮芭奇娜今年第2次在大滿貫決賽擊敗莎芭蓮卡。她今年稍早已在澳洲網球公開賽決賽擊敗莎芭蓮卡，奪得冠軍。

莎芭蓮卡原本帶著美網19連勝紀錄迎接決賽，包括前2屆賽事冠軍。如果本場獲勝，她將成為繼美國名將小威廉絲（Serena Williams）2012年至2014年後，首位連續3年拿下美網女單冠軍的球員。此外，她在今年美網決賽前僅丟掉1盤。

不過，隨著芮芭奇娜奪冠，莎芭蓮卡的3連霸夢碎，而她在本屆賽事留下的最後身影，也成了賽後摔拍宣洩情緒的畫面。」

莎芭蓮卡輸掉美網冠軍，獲頒亞軍盤子。（美聯社）
莎芭蓮卡輸掉美網冠軍，獲頒亞軍盤子。（美聯社）

精華 FAQ

  • 她在決賽以4：6、7：5、2：6不敵哈薩克選手芮芭奇娜，無緣完成美網女單3連霸，也未能延續原本的連勝氣勢。

  • 她坦言輸掉大滿貫決賽、又錯失3連霸讓情緒非常難控制，因此選擇把怒氣與失望釋放出來，避免在場上出現更失控的反應。

  • 這不只是她奪下本屆美網女單冠軍，也是在今年第2次於大滿貫決賽擊敗莎芭蓮卡；她先前已在澳網決賽戰勝對手。

白俄羅斯 哈薩克 澳洲

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