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扳倒莎芭蓮卡 芮芭奇娜美網封后 登基世界第1

美網／相差20屆的女單冠軍 莎娃驚喜現身頒獎給芮芭奇娜

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2006年美網女單冠軍莎拉波娃（右）親自將冠軍獎盃交給芮芭奇娜。(路透)
2006年美網女單冠軍莎拉波娃（右）親自將冠軍獎盃交給芮芭奇娜。(路透)

哈薩克女網名將芮芭奇娜（Elena Rybakina）12日勇奪2026年美國網球公開賽女單冠軍，生涯至今已囊括4大滿貫中的3座，包括2022年溫布頓，以及今年的澳洲網球公開賽與美網，目前只差法國網球公開賽冠軍，就能完成「生涯大滿貫」。

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芮芭奇娜在美網決賽擊敗莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）後，首次高舉美網冠軍獎盃。頒獎儀式上，2006年美網女單冠軍莎拉波娃（Maria Sharapova）親自將冠軍獎盃交給芮芭奇娜，芮芭奇娜隨後在煙火綻放的背景下高舉獎盃，並獲得550萬美元冠軍獎金，臉上的笑容也更加燦爛。

芮芭奇娜賽後表示：「現在真的很難找到適合的詞語，我來到這項賽事時，完全沒想到會有這樣的結果。我當時正受到傷勢困擾，但一切似乎都站在我這邊。」她也向對手莎芭蓮卡致意，稱讚對方是「偉大的冠軍」，總能把自己逼到極限。

她說：「這真的太不可思議了。我越來越愛上紐約，這裡的氣氛實在難以置信，現在一切都讓我覺得不太真實。」

莎芭蓮卡則在頒獎台上強忍淚水。她表示：「現在我最不想做的事情就是致詞，但我會盡力。」她坦言輸球當然令人失望，但仍恭喜芮芭奇娜度過精采的一年、取得不可思議的成績，並希望對方好好享受今晚、明天以及整個賽季的勝利，「這樣我才有機會再贏下一些冠軍」。

莎芭蓮卡也承認自己原本希望能有更好的表現，「但我想，明年再來吧。」說到最後，她的聲音明顯顫抖。

主持獎盃頒獎儀式的前網球球員瑪麗卡里洛（Mary Carillo）則形容，芮芭奇娜與莎芭蓮卡之間的對決是「女子網壇最精彩的宿敵對決」，並稱這場決賽「非常特別」。

芮芭奇娜此次奪冠，也讓她距離完成生涯大滿貫只差法網。若未來能在巴黎紅土賽場封后，她將成為少數完成4大滿貫冠軍拼圖的女子球員。

精華 FAQ

  • 她已拿下4大滿貫中的3座，包含2022年溫布頓、今年澳網與美網，只差法網冠軍就能完成生涯大滿貫，成為少數集滿4座的大滿貫女子球員。

  • 芮巴金娜在決賽中擊敗莎芭倫卡，首次高舉美網冠軍獎盃；頒獎儀式上，2006年美網女單冠軍莎拉波娃親自將獎盃交給她，象徵世代傳承。

  • 莎芭倫卡在頒獎台上強忍淚水，坦言失望但仍祝賀對手，並說明年再來；現場有煙火與觀眾歡呼，凸顯這場決賽的高張力與特殊性。

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溫布頓 澳洲 澳洲網球公開賽

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