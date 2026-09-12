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扳倒莎芭蓮卡 芮芭奇娜美網封后 登基世界第1

扳倒莎芭蓮卡 芮芭奇娜美網封后 登基世界第1

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芮芭奇娜（右）在美國網球公開賽女單決賽以6：4、5：7、6：2擊敗白俄羅斯球后莎...
芮芭奇娜（右）在美國網球公開賽女單決賽以6：4、5：7、6：2擊敗白俄羅斯球后莎芭蓮卡（左）。(路透)

哈薩克女網名將芮芭奇娜（Elena Rybakina）在美國網球公開賽女單決賽以6：4、5：7、6：2擊敗白俄羅斯球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），終結對手連續兩屆奪冠的霸業，同時以新任世界第1身分捧起美網冠軍獎盃。

這場決賽在亞瑟艾許球場（Arthur Ashe Stadium）進行，芮芭奇娜耗時2小時21分鐘拿下勝利。她今年1月也曾在澳網決賽擊敗莎芭蓮卡，如今再度在大滿貫決賽勝出，為自己的2026年大滿貫賽季畫下完美句點。

這是芮芭奇娜職業生涯第3座大滿貫冠軍，也是她2026年第3座、職業生涯第14座WTA單打冠軍。她也成為2000年以來第3位在同一個賽季同時拿下澳網與美網冠軍的女單球員，前兩人分別是2016年的克柏（Angelique Kerber）以及2024年的莎芭倫卡。

這場勝利同時讓芮芭奇娜正式終結莎芭蓮卡長達99周的世界球后排名。對芮芭金娜而言，她與莎芭蓮卡的對戰紀錄也進一步提升至8勝10負。

兩人的近3次交手，芮芭奇娜全部在重要賽事舞台取勝。她去年秋天在WTA年終總決賽冠軍戰擊敗莎芭蓮卡，今年1月又在澳網決賽勝出，如今再於美網決賽完成「三連勝」。

拿下美網冠軍後，芮芭奇娜距離完成「生涯全滿貫」（Career Slam）只差法國網球公開賽冠軍。她目前已擁有澳網與美網冠軍，若未來能在紅土大滿貫法網奪冠，將成為職業生涯一大里程碑。

芮芭奇娜美網封后。(路透)
芮芭奇娜美網封后。(路透)

精華 FAQ

  • 她在亞瑟艾許球場以6：4、5：7、6：2拿下勝利，耗時2小時21分鐘，成功終結莎芭倫卡的衛冕之路並捧起冠軍獎盃。

  • 芮芭金娜贏得美網後，正式登上世界第1，同時終結莎芭倫卡長達99周的球后排名，完成職業生涯重要突破。

  • 她今年除了美網，也曾在澳網決賽擊敗莎芭倫卡，成為2000年以來第3位同季包辦澳網與美網的女單球員，距離生涯全滿貫只差法網。

澳網 白俄羅斯 哈薩克

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