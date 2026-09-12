美網／謝爾頓苦戰4盤擊退同鄉帝亞佛 決賽迎戰澤瑞夫

美國選手謝爾頓11日闖進美網決賽。(美聯社)

美國男網重砲手謝爾頓（Ben Shelton）11日在美國公開賽男單4強，鏖戰4盤力壓同樣來自美國的帝亞佛（Frances Tiafoe），生涯首度晉級大滿貫決賽。

法新社報導，第8種子謝爾頓在艾許球場（Arthur Ashe Stadium）一路轟出20記愛司球，終場以4比6、6比3、6比3、7比5勝出，接著將在13日的男單決賽對上頭號種子、德國 好手澤瑞夫（Alexander Zverev）。

在這場高潮迭起的男單4強美國內戰，這兩位選手都在爭取首度晉級大滿貫決賽。

謝爾頓在8強賽拍落尋求衛冕的西班牙猛將阿爾卡拉斯 （Carlos Alcaraz），現在將有機會成為自2003年羅迪克（Andy Roddick）在美網封王以來，首位贏得大滿貫冠軍的美國男單選手。

謝爾頓賽後在場上受訪時表示：「我現在百感交集。」這場比賽吸引紐約眾多明星到場觀戰。

他說：「我的父親與母親為了我犧牲了很多，我今天才能取得現在的地位。我的父親今年稍早失去他的母親，而她正是我父親能打網球的原因。」

「沒有她，就沒有今天站在這裡的謝爾頓。因此，這場勝利是獻給她的。我希望你們在星期天帶來能量。我會全力以赴，在球場上毫不保留。」