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美網／斯尼科娃與湯生逆轉女雙奪冠 締造生涯大滿貫

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捷克女網好手斯尼科娃(右)與美國搭檔湯生(左)聯手拍落美國組合克魯格與蒙哥馬莉，...
捷克女網好手斯尼科娃(右)與美國搭檔湯生(左)聯手拍落美國組合克魯格與蒙哥馬莉，贏得美國公開賽女子雙打冠軍。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：斯尼科娃與湯生逆轉奪下美網女雙冠軍。
  • 重點二：兩人擊敗克魯格與蒙哥馬莉完成生涯大滿貫。
  • 重點三：湯生拿下首座美網雙打冠軍，斯尼科娃第12冠。

捷克女網好手斯尼科娃與美國搭檔湯生今天後來居上，聯手拍落美國組合克魯格與蒙哥馬莉，贏得美國公開賽女子雙打冠軍，完成雙打生涯大滿貫。

法新社報導，這對頭號種子組合在前4場比賽一盤未失，在對上2021年青少年女雙冠軍克魯格（Ashlyn Krueger）與蒙哥馬莉（Robin Montgomery）時，儘管歷經一番激戰丟了首盤，兩人仍堅持不懈急起直追，終場以5比7、6比0、6比2勝出。

美國好手湯生（Taylor Townsend）奪下個人首座美網雙打冠軍。她先前與斯尼科娃（Katerina Siniakova）聯手贏得2024年溫布頓網球錦標賽、2025年澳洲公開賽與今年法國公開賽的冠軍。

對斯尼科娃而言，這是她個人生涯第12座大滿貫女雙冠軍，也是她第2度完成生涯大滿貫，她之前曾與長期夥伴卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）搭檔橫掃4場大滿貫冠軍。

捷克女網好手斯尼科娃(右)與美國搭檔湯生(左)聯手拍落美國組合克魯格與蒙哥馬莉，...
捷克女網好手斯尼科娃(右)與美國搭檔湯生(左)聯手拍落美國組合克魯格與蒙哥馬莉，贏得美國公開賽女子雙打冠軍。(路透)

鬥志高昂的湯生從小參加美網時，就夢想著在美國公開賽奪冠，兩人在第一個發球局被破發時，斯尼科娃顯得異常緊張。

她們後來回穩將比數扳至4比4，但克魯格擊出一些優異的發球，協助這對美國組合化解兩個破發點，之後在最後一局斯尼科娃出現3次雙發失誤時，順利拿下這盤。

結果這只是一個小插曲，斯尼科娃與湯生後來迅速拿下第2盤。進入決勝盤時，斯尼科娃在最後一局又出現幾次雙發失誤，為比賽增添戲劇性，這一局雙方5度戰至平分，最終她與湯生把握住第一個賽末點鎖定勝利。

捷克女網好手斯尼科娃(右)與美國搭檔湯生(左)聯手拍落美國組合克魯格與蒙哥馬莉，...
捷克女網好手斯尼科娃(右)與美國搭檔湯生(左)聯手拍落美國組合克魯格與蒙哥馬莉，贏得美國公開賽女子雙打冠軍。(路透)

精華 FAQ

  • 她們先丟首盤後迅速回穩，最終以5比7、6比0、6比2逆轉擊敗克魯格與蒙哥馬莉，拿下美國公開賽女子雙打冠軍。

  • 這是湯生個人生涯首座美網雙打冠軍，也是她與斯尼科娃連拿溫布頓、澳網、法網後完成的第1座美網冠軍，並讓斯尼科娃完成第2次生涯大滿貫。

  • 首盤她們一度被破發且斯尼科娃出現多次雙發失誤，但仍追回比分；決勝盤最後一局再度陷入拉鋸，兩人把握住首個賽末點鎖定勝利。

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