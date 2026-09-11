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美網／擊敗卡察諾夫 茲韋列夫連3大滿貫賽闖決賽：幽默感幫了我

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美網／擊敗卡察諾夫 茲韋列夫連3大滿貫賽闖決賽：幽默感幫了我

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茲韋列夫連續3項大滿貫賽事闖進決賽，這也是他生涯第2度在美網爭冠。(路透)
茲韋列夫連續3項大滿貫賽事闖進決賽，這也是他生涯第2度在美網爭冠。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

茲韋列夫在美網男單4強直落三擊敗卡察諾夫，連3項大滿貫晉級決賽，並表示靠幽默感走出低潮，接下來將爭取生涯第2座大滿貫冠軍。

德國好手茲韋列夫今天在美國網球公開賽男單4強以6比3、7比6（9/7）、7比6（8/6）直落三擊敗俄羅斯對手卡察諾夫，再下一城就能抱回生涯第2座大滿貫賽冠軍。

綜合路透社和法新社報導，今年法國網球公開賽封王的茲韋列夫（Alexander Zverev）在美網頭兩輪都打到5盤才晉級，但之後連續4場1盤未失。

他連續3項大滿貫賽事闖進決賽，這也是他生涯第2度在美網爭冠。他2020年美網決賽敗給奧地利名將提姆（Dominic Thiem）。

頭號種子茲韋列夫今天率先拿下首盤，第2盤延續氣勢迅速破發。不過卡察諾夫（Karen Khachanov）找到手感回破，終結茲韋列夫連保37個發球局紀錄。這位非種子選手在刺激的搶7局中一度有機會扭轉戰局。

兩人搶7局打了14分鐘，茲韋列夫憑藉卡察諾夫在關鍵時刻的失誤穩住陣腳，最終拿下第2盤。第3盤一樣激戰到搶7，卡察諾夫一度領先，隨後茲韋列夫再度逆轉，拿下兩人10度交手中的第7勝。

茲韋列夫拿下與卡察諾夫(右)10度交手中的第7勝。(美聯社)
茲韋列夫拿下與卡察諾夫(右)10度交手中的第7勝。(美聯社)

現年29歲的茲韋列夫在場邊受訪時表示：「打完第2輪凌晨3時，我和我的團隊其實還在更衣室裡笑自己怎麼會打那麼差。正是這種幽默感幫了我。我確實進步了一點，不然也不可能闖進美網決賽。」

茲韋列夫接下來將迎戰另一場4強賽勝方。地主選手提亞佛（Frances Tiafoe）與謝爾頓（Ben Shelton）將上演「美國內戰」爭奪決賽門票。

茲韋列夫預告這會是「絕對史詩級」的比賽。無論誰晉級，他都將試圖阻止對方成為23年來首位奪得大滿貫賽單打冠軍的美國男子球員。

他說：「我等不及星期日快點到來。這將會是非常特別的一天，提亞佛和謝爾頓在紐約都是人氣球員。今晚將有一場史詩級的4強賽，我很期待觀戰。希望我能阻止美國夢成真。」

精華 FAQ

  • 茲韋列夫以6比3、7比6（9/7）、7比6（8/6）直落三擊敗卡察諾夫，成功闖進美網男單決賽，距離生涯第2座大滿貫冠軍只差1勝。

  • 這是茲韋列夫連續3項大滿貫賽事闖進決賽，也是他生涯第2次在美網爭冠。前一次是2020年，他在決賽敗給奧地利名將提姆。

  • 茲韋列夫將等待提亞佛與謝爾頓的4強勝方，兩人將上演美國內戰爭奪門票。他形容那會是史詩級對決，也希望自己能阻止美國選手奪冠。

德國 俄羅斯

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