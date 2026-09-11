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美網／芮芭奇娜逆轉高芙晉級 決賽與莎芭蓮卡上演球后對決

記者劉肇育／即時報導
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芮芭奇娜先失一盤後連贏2盤，逆轉高芙晉級決賽。（歐新社）
芮芭奇娜先失一盤後連贏2盤，逆轉高芙晉級決賽。（歐新社）

美國網球公開賽女單四強賽10日上演頂尖對決，賽會第2種子、哈薩克好手芮芭奇娜（Elena Rybakina）在先失一盤的劣勢下，展開頑強反撲，最終以3：6、6：4、6：4上演大逆轉，擊敗在地希望高芙（Coco Gauff）。芮芭奇娜不僅順利搶下決賽門票，更確定會在下周首度登頂女單世界球后，決賽將與被她擠下球后寶座的莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）正面交鋒，上演當今網壇最強對決。

先前已確定只要闖進四強就能終結莎芭蓮卡連續99周球后統治的芮芭奇娜，面對高芙開局打得並不輕鬆。高芙首盤發揮強勁發球優勢，僅花38分鐘就先聲奪人，不過今年已抱回澳網金盃的芮芭奇娜隨後及時調整，她在次盤與決勝盤頂住壓力，憑藉穩健的底線抽球與關鍵時刻的破發，硬是阻止了高芙的反撲，逆轉挺進冠軍戰。

談到這場驚險的逆轉勝，芮芭奇娜賽後透露，「我當時深呼吸，試著對自己說些積極的話，告訴自己必須堅持戰鬥，把最好的網球打出來。」

另一場四強賽，尋求三連霸的白俄羅斯名將莎芭蓮卡則展現凌厲攻勢，轟出29記致勝球，以7：5、6：2強勢壓制地主皮古拉（Jessica Pegula），收下美網跨季19連勝。莎芭蓮卡只要在後天決賽封后，就能成為繼小威廉絲（Serena Williams）後，首位在美網達成三連霸的女子球員。

精華 FAQ

  • 芮芭奇娜在首盤以3：6落後後迅速調整，接著以6：4、6：4連拿兩盤，靠穩定底線與關鍵破發完成逆轉，成功搶下決賽門票。

  • 她確定在下周首度登上女單世界第1，並終結莎芭蓮卡連續99周的球后統治，成為本屆美網女單賽場最受矚目的新球后。

  • 莎芭蓮卡以7：5、6：2擊敗地主皮古拉，轟出29記致勝球，收下美網跨季19連勝；若決賽再奪冠，將成為小威廉絲後首位美網女單3連霸球員。

澳網 白俄羅斯 哈薩克

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